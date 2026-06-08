STARTRADER lanza 39 nuevas acciones estadounidenses y ETF en los sectores que definen el futuro de los mercados internacionales

A partir del 25 de mayo de 2026, los clientes pueden acceder a oportunidades de alto impacto que incluyen la inteligencia artificial, la infraestructura de semiconductores, las energías renovables, la economía espacial, los activos digitales institucionales y ETF macrotemáticos.

DUBÁI, EAU, 7 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ha anunciado la incorporación a su plataforma de trading de 39 acciones estadounidenses y ETF, disponibles desde el lunes 25 de mayo de 2026. El lanzamiento, que abarca diez sectores, les ofrece a los clientes una exposición estructurada a estos sectores para atraer los flujos de capital institucional más importantes hacia los mercados internacionales.

STARTRADER Launches 39 New US Stocks and ETFs Across the Sectors Shaping the Future of Global Markets

El entorno del mercado actual está determinado por una serie de temas estructurales interconectados: la construcción de la infraestructura de IA, las demandas energéticas que genera, el hardware de semiconductores y óptico del que depende, la maduración institucional de los activos digitales y la comercialización de la economía espacial. La ampliación se ha desarrollado estratégicamente en torno a ese ecosistema.

La inteligencia artificial encabeza el lanzamiento, con productos como ARM, APP, FIG, CLS y CRDO, y que abarcan los temas del hardware de IA, la arquitectura de la CPU y la infraestructura de software. Ese estrato se apoya en las empresas de semiconductores y comunicación óptica (ASML, LITE, COHR, TER, ONTO y KEYS) que respaldan la producción avanzada de chips y las capacidades de transferencia de datos de alta velocidad que exigen los entornos de IA a gran escala.

A medida que se acelera la adopción de la IA, también se incrementa la demanda en los sistemas de energía y servicios públicos. GEV, OKLO, CCJ, CEG, TLN, UUUU y UNG garantizan la generación eléctrica, la modernización de la red y la transición hacia energías renovables, todo lo cual se necesita para sustentar los entornos de procesamiento informático de última generación. La expansión aumenta la exposición a la economía espacial a través del ASTS, RKLB, IRDM y SATS, con el objetivo de obtener participación en las comunicaciones satelitales y las redes en órbita terrestre baja a medida que el capital institucional continúa llegando al sector.

En relación con los activos digitales, CRCL, CLSK, GLXY, BLSH, SBET y BMNR reflejan la convergencia cada vez mayor entre las finanzas tradicionales y la infraestructura de criptomonedas regulada, mientras que KTOS aumenta la exposición a las tecnologías autónomas de defensa y drones. Para completar el lanzamiento, INSM, STRL y TME abarcan las oportunidades relacionadas con la infraestructura y la aplicación, junto a seis ETF temáticos regionales —Japón (EWJ), Corea del Sur (EWY), Brasil (EWZ), India (INDA), China (MCHI), y la tecnología apalancada (TQQQ)—, así como TLT, para proporcionar un activo de estabilidad y rendimiento durante las transiciones en los tipos de interés.

"Este lanzamiento no se trata de incorporar productos, sino de crear accesos al sistema interconectado de industrias que impulsan la próxima fase del capital mundial. La IA, la energía, los semiconductores, el espacio y los activos digitales institucionales no son temas paralelos, sino que están relacionados de manera estructural. Nuestros clientes merecen exponerse a todo ello, con la amplitud y la relevancia que exigen los mercados de la actualidad". — Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER

Los 39 productos están disponibles en el ecosistema de trading de STARTRADER desde el 25 de mayo de 2026, para darles a los clientes un mayor acceso a los temas emergentes del mercado mundial a través de una oferta de productos más diversificada desde el punto de vista estratégico. Se les recomienda a los clientes revisar todas las especificaciones del producto para obtener información detallada del contrato y conocer los parámetros de trading.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker mundial de activos múltiples que permite a los socios minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de una variedad de plataformas, como MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY.

Regulado en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una gobernanza sólida con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicios tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

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FUENTE STARTRADER