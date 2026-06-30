STARTRADER、OpenAIとAnthropicのプレIPO取引商品を提供開始

上場前の注目AI企業2社に、いち早くアクセスできる取引機会を提供

アラブ首長国連邦・ドバイ, 2026年6月30日 /PRNewswire/ -- グローバル・マルチアセットブローカーのSTARTRADERはこのたび、OpenAI と Anthropic を対象とした新たなプレIPO差金決済取引（CFD）商品、OPENAIUSD および ANTHUSD の提供開始を発表しました。両商品は2026年6月29日より取引可能となり、最大5倍レバレッジに加え、週7日・24時間の取引環境が提供されます。

今回、OpenAIとAnthropicを取扱商品に加えた背景には、上場前の有力AI企業への投資機会を求める顧客ニーズの高まりがあります。AI関連企業への市場関心が一段と高まる中、STARTRADERは、正式上場前の段階でこれら注目企業に対する相場見通しを取引に反映できる環境を提供します。両商品を同時に導入したことで、STARTRADERは、個人投資家・機関投資家の双方に対し、伝統的な取引所で株式が売買可能になる前に、市場見通しを表現できる手段をいち早く提供するブローカーの一社となります。

STARTRADER Launches Pre-IPO Trading Products for OpenAI and Anthropic

今回の戦略的な商品追加は、STARTRADERが重視するイノベーションと、トレーダーに対して新たな投資機会への早期アクセスを提供するという姿勢を示すものです。注目度の高い未上場企業と、個人・機関投資家のポートフォリオをつなぐことで、STARTRADERは、現代の投資家ニーズの変化に応えるパートナーとしての立ち位置をより明確にしています。

「AIは次世代の世界産業を形づくる存在であり、トレーダーはその機会に早い段階でアクセスしたいと考えています。OpenAIとAnthropicをプレIPO商品として提供することで、お客様はこの分野を代表する2社に対し、自らのタイミングでポジションを取ることができます。」

ピーター・カーステン（STARTRADER CEO）

OPENAIUSDおよびANTHUSDの追加により、STARTRADERのプレIPOおよびテーマ型CFD商品のラインアップはさらに拡充されました。これは、世界の市場を動かす企業や成長分野に対し、タイムリーな取引機会を提供していくというSTARTRADERの姿勢を改めて示すものです。

STARTRADERについて

STARTRADERは、MetaTrader、STAR-APP、STAR-COPY を含む複数のプラットフォームを通じて、個人投資家および機関投資家向けパートナーにグローバル市場へのアクセスを提供するグローバル・マルチアセットブローカーです。

CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSC の5つの法域で規制を受け、強固なガバナンスと顧客第一の姿勢のもと、透明性、信頼性、そして長期的な成長を重視したサービスを提供しています。

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/3001680/Pre_IPO_Trading_Products.jpg

SOURCE STARTRADER