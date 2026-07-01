STARTRADER ने OpenAI और Anthropic के लिए Pre-IPO ट्रेडिंग उत्पाद लॉन्च किए

ट्रेडरों को नए CFD इंस्ट्रूमेंट संभावित सार्वजनिक लिस्टिंग से पहले विश्व की दो सबसे प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में शुरुआती एक्सपोजर प्रदान करते हैं।

दुबई, UAE, 30 जून, 2026 /PRNewswire/ -- वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर, STARTRADER ने आज 29 जून 2026 से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध दो नए Pre-IP कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस (CFD) उत्पादों, OPENAIUSD (OpenAI) और ANTHUSD (Anthropic) के लॉन्च की घोषणा की है। ये उपकरण 5x उपयोग और सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं।

STARTRADER Launches Pre-IPO Trading Products for OpenAI and Anthropic

STARTRADER के उत्पाद सैट में OpenAI और Anthropic को शामिल करना, सार्वजनिक बाजार में आने से पहले ही उच्च-प्रोफ़ाइल AI टेक्नोलॉजी कंपनियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राहकों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। AI-सेक्टर लिस्टिंग में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है, ऐसे में STARTRADER ट्रेडरों को Pre-IPO अवधि के दौरान इन बारीकी से देखी जा रही फर्मों में पोजीशन लेने में सक्षम बनाता है। STARTRADER द्वारा दोनों उत्पादों को एक साथ सूचीबद्ध करने का कदम ब्रोकर को रिटेल और संस्थागत ट्रेडरों को शेयरों के पारंपरिक एक्सचेंजों पर उपलब्ध होने से पहले बाजार के बारे में अपनी राय व्यक्त करने का सीधा मार्ग प्रदान करने वाले पहले ब्रोकरों में से एक बनाता है।

यह कूटनीतिक शुरुआत STARTRADER की नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और ट्रेडरों को उभरते अवसरों तक शीघ्र पहुंच प्रदान करने की उसकी क्षमता को दर्शाती है। प्रतिष्ठित निजी कंपनियों और रिटेल एवं संस्थागत पोर्टफोलियो के बीच के अंतर को दूर करके, यह आधुनिक निवेशक की बदलती आवश्यकताओं के प्रति समर्पित भागीदार के रूप में STARTRADER की पहचान को मजबूत करता है।

"AI अगली पीढ़ी के वैश्विक उद्योगों को आकार दे रहा है, और ट्रेडर इन अवसरों तक शिघ्रातिशीघ् पहुंचने की क्षमता चाहते हैं। OpenAI और Anthropic को Pre-IPO उत्पादों के रूप में सूचीबद्ध करने से हमारे ग्राहकों को अपनी समय-सीमा के अनुसार इस क्षेत्र की दो सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में हिस्सेदारी लेने की सुविधा मिलती है।"

Peter Karsten, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, STARTRADER।

OPENAIUSD और ANTHUSD की लिस्टिंग से STARTRADER के Pre-IPO और थीमेटिक CFD कैटलॉग में विस्तार होता है, जो वैश्विक बाजारों को आकार देने वाली कंपनियों और क्षेत्रों तक ट्रेडरों को समय पर पहुंच प्रदान करने के लिए ब्रोकर की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

STARTRADER का परिचय

STARTRADER रिटेल और संस्थागत पार्टनरों को MetaTrader, STAR-APP और STAR-COPY सहित विभिन्न प्लेटफ़ार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है।

पांच अधिकारक्षेत्रों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) में विनियमित, STARTRADER मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है, और पारदर्शिता, विश्वसनीयता तथा दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों के लिए कार्य करता है।

फ़ोटो: https://mma.prnewswire.com/media/3001680/Pre_IPO_Trading_Products.jpg