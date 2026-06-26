STARTRADER lista CFD da SpaceX (SPCX) dias após a estreia histórica da Nasdaq

A rápida adição da maior IPO da história do mercado ressalta o compromisso da corretora em atender à demanda dos traders em tempo real

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER adicionou o SPCX CFD (Space Exploration Technologies Corp.) à sua plataforma de negociação, disponível no MT5 a partir de 15 de junho de 2026 e no aplicativo STARTRADER a partir de 18 de junho de 2026. O anúncio ocorre apenas três dias após a estreia da SpaceX na Nasdaq, em 12 de junho.

STARTRADER Lists SpaceX (SPCX) CFD Days After Historic Nasdaq Debut

O IPO da SpaceX foi o maior da história do mercado dos EUA, arrecadando $ 85 bilhões com a venda de mais de 555 milhões de ações a $ 135 por ação. A ação fechou sua primeira sessão em $ 160,95, um aumento de 19%, com volume de negociação superior a 500 milhões de ações.

Para a STARTRADER, a listagem de CFDs da SPCX poucos dias após sua estreia pública reflete um princípio central: quando os traders querem acesso, a plataforma entrega.

A listagem de uma ação recém-listada recém-público nessa escala requer coordenação entre conformidade, integração de plataforma e gerenciamento de riscos. Disponível com alavancagem de 5x e horário de negociação estendido (de segunda a sexta-feira, 16:30-23:00), sujeito às condições aplicáveis da entidade, o lançamento rápido demonstra a prontidão operacional da STARTRADER.

"Quando o maior IPO da história entra no mercado público, a demanda por acesso oportuno pode ser significativa. Listar CFDs da SPCX poucos dias depois de sua estreia na Nasdaq reflete nosso foco em fornecer acesso oportuno a instrumentos recém-disponíveis." – Peter Karsten, CEO da STARTRADER

O CFD da SPCX se junta à crescente lista de ativos da STARTRADER, refletindo a forte demanda dos clientes. A infraestrutura usada para este lançamento foi construída para apoiar as próximas listagens de tecnologia de alto nível à medida que chegam ao mercado.

Sobre A STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de multiativos que capacita parceiros de varejo e institucionais a acessar mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY. Regulada e licenciada por meio de entidades em cinco jurisdições (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER opera de acordo com as permissões concedidas a cada uma das respectivas entidades e combina uma forte governança com uma abordagem de cliente em primeiro lugar, atendendo clientes de varejo e parceiros com um compromisso com a transparência, confiabilidade e crescimento a longo prazo.

Isenção de responsabilidade: o conteúdo é apenas para fins informativos e educacionais e não constitui aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação para compra ou venda de quaisquer instrumentos financeiros. Os serviços podem não estar disponíveis em todas as jurisdições e estão sujeitos a restrições regulatórias locais. O trading de instrumentos financeiros, incluindo CFDs, envolve risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Você pode perder mais do que seu investimento inicial.

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FONTE STARTRADER