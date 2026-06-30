A STARTRADER adota a inclinação de Dubai para a ação e a transforma no padrão que segue.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Dubai sempre foi uma cidade comercial. Séculos atrás, mercadores alinhavam-se às margens do Creek com pérolas, ouro e especiarias, trocando mercadorias por nada mais do que reputação e confiança. A mercadoria mudava de mãos, mas não o princípio. Hoje, os traders executam posições em milissegundos e um único aplicativo fornece acesso a mais de 1.000 instrumentos financeiros globais.

STARTRADER lança o STARTRADER-it, sua homenagem ao Dubai-it, o verbo da cidade para transformar ambição em conquista

Fazer STARTRADER-it, é levar o instinto comercial de Dubai e trazê-lo para um dos ambientes financeiros mais sofisticados do mundo. A STARTRADER demonstra isso por meio da regulamentação em cinco jurisdições, abertura de contas totalmente automatizada e um aumento de 280% na abertura de novas contas no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Fundada em 2019, a STARTRADER cresceu de forma constante e se tornou uma corretora global de múltiplos ativos. A empresa possui licenças de cinco órgãos reguladores (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), conta com uma equipe global de aproximadamente 1.000 funcionários e foi reconhecida com mais de 30 prêmios do setor.

Para os traders, essas conquistas se traduzem em uma experiência melhor. O processo automatizado de abertura de conta elimina as dificuldades iniciais, enquanto a regulamentação, a tecnologia e o reconhecimento do setor proporcionam a confiança que os traders buscam ao escolher uma corretora. Isso reflete o posicionamento da empresa: Construída sobre a Confiança. Movida pelo Crescimento.

À medida que Dubai consolida seu papel como centro financeiro global, a concorrência entre corretoras não se define mais apenas pelo acesso ao mercado. Confiança, execução e consistência são fatores cada vez mais determinantes para que os traders escolham onde abrir uma conta e construir relacionamentos de longo prazo.

"Um novo verbo é fácil de dizer, mas difícil de conquistar. Cinco órgãos reguladores, integração totalmente automatizada e 280% mais clientes em um trimestre — isso é o que STARTRADER-it significa. Em Dubai, a ambição é medida pelos resultados. Esse é o padrão que estabelecemos para nós mesmos."

Peter Karsten, CEO da STARTRADER

A próxima fase da STARTRADER se baseia nessa fundação, levando o mesmo padrão de execução, confiança e inovação a cada novo mercado e a cada novo cliente.

Sobre a STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de multiativos que capacita parceiros de varejo e institucionais a acessar mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY.

Regulada em cinco jurisdições (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina governança sólida com uma abordagem centrada no cliente, atendendo tanto clientes de varejo quanto parceiros com compromisso com transparência, confiabilidade e crescimento de longo prazo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3001007/STARTRADER_Launches_STARTRADER_it.jpg

FONTE STARTRADER