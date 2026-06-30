STARTRADER ra mắt sản phẩm giao dịch Pre-IPO cho OpenAI và Anthropic

Các công cụ CFD mới mang đến cho trader cơ hội tiếp cận sớm với hai công ty trí tuệ nhân tạo nổi bật nhất thế giới trước thềm các đợt niêm yết công khai được kỳ vọng.

DUBAI, UAE, ngày 29 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER, broker đa tài sản toàn cầu, hôm nay chính thức công bố ra mắt hai sản phẩm CFD pre-IPO mới là OPENAIUSD (OpenAI) và ANTHUSD (Anthropic), bắt đầu khả dụng để giao dịch từ ngày 29/06/2026. Hai sản phẩm này cung cấp đòn bẩy 5x cùng khả năng giao dịch 24/7, bảy ngày mỗi tuần.

STARTRADER Launches Pre-IPO Trading Products for OpenAI and Anthropic

Việc bổ sung OpenAI và Anthropic vào danh mục sản phẩm của STARTRADER phản ánh nhu cầu ngày càng gia tăng từ khách hàng trong việc tiếp cận các công ty công nghệ AI nổi bật trước khi các doanh nghiệp này chính thức niêm yết trên thị trường đại chúng. Trong bối cảnh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu AI tiếp tục tăng tốc, STARTRADER cho phép trader mở vị thế với các công ty đang được theo dõi sát sao này trong giai đoạn pre-IPO. Việc đồng thời niêm yết cả hai sản phẩm cũng đưa STARTRADER trở thành một trong những broker tiên phong cung cấp cho cả trader cá nhân lẫn tổ chức một kênh tiếp cận trực tiếp để thể hiện quan điểm thị trường trước khi cổ phiếu chính thức được giao dịch trên các sàn truyền thống.

Động thái ra mắt mang tính chiến lược này tiếp tục khẳng định cam kết của STARTRADER đối với đổi mới và sứ mệnh trao quyền cho trader thông qua khả năng tiếp cận sớm các cơ hội đầu tư mới nổi. Bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa các công ty tư nhân nổi bật và danh mục đầu tư của khách hàng cá nhân cũng như tổ chức, STARTRADER một lần nữa củng cố vị thế là đối tác luôn đồng hành cùng những nhu cầu ngày càng thay đổi của nhà đầu tư hiện đại.

"AI đang định hình thế hệ tiếp theo của các ngành công nghiệp toàn cầu, và trader ngày càng mong muốn có khả năng tiếp cận sớm những cơ hội này. Việc niêm yết OpenAI và Anthropic dưới dạng sản phẩm pre-IPO cho phép khách hàng của chúng tôi mở vị thế với hai trong số những công ty quan trọng nhất trong lĩnh vực này theo đúng chiến lược và thời điểm mà họ lựa chọn."

— Peter Karsten, Giám đốc Điều hành STARTRADER

Việc niêm yết OPENAIUSD và ANTHUSD tiếp tục mở rộng danh mục CFD pre-IPO và thematic CFD của STARTRADER, qua đó củng cố cam kết của broker trong việc mang đến cho trader khả năng tiếp cận kịp thời với các doanh nghiệp và lĩnh vực đang định hình thị trường toàn cầu.

Về STARTRADER

STARTRADER là broker đa tài sản toàn cầu, giúp khách hàng cá nhân và đối tác tổ chức tiếp cận các thị trường tài chính quốc tế thông qua nhiều nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader, STAR-APP và STAR-COPY. Được quản lý tại 5 khu vực pháp lý (CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC), STARTRADER kết hợp nền tảng quản trị vững chắc với triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, phục vụ cả khách hàng cá nhân lẫn đối tác với cam kết về minh bạch, độ tin cậy và tăng trưởng bền vững.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/3001680/Pre_IPO_Trading_Products.jpg

SOURCE STARTRADER