스타트레이더, OpenAI 및 Anthropic 상장 전 거래 상품 출시

새로운 CFD 상품은 예상되는 공개 상장에 앞서 세계에서 가장 주목받는 두 인공지능 기업에 대한 조기 노출 기회를 트레이더에게 제공합니다.

두바이, UAE, 2026년 6월 29일 /PRNewswire/ -- 글로벌 멀티에셋 브로커 스타트레이더는 오늘 두 가지 새로운 상장 전 차액결제거래(CFD) 상품인 OPENAIUSD(OpenAI)와 ANTHUSD(Anthropic)의 출시를 발표했습니다. 2026년 6월 29일부터 거래 가능하며, 5배 레버리지와 주 7일 24시간 거래 접근성을 제공합니다.

OpenAI와 Anthropic을 스타트레이더의 상품 라인업에 추가한 것은 공개 시장 데뷔 이전에 주목도 높은 AI 기술 기업에 대한 노출을 원하는 고객 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. AI 섹터 상장에 대한 투자자 관심이 계속해서 높아지는 가운데, 스타트레이더는 트레이더들이 전통 거래소에서 주식이 거래되기 전 상장 전 기간 동안 이 주목받는 기업들에 포지션을 취할 수 있도록 지원합니다. 두 상품을 동시에 상장한 것은 스타트레이더를 리테일 및 기관 트레이더에게 전통 거래소에서 주식이 거래되기 전 시장 견해를 표명할 수 있는 직접적인 경로를 제공하는 최초의 브로커 중 하나로 자리매김하게 합니다.

STARTRADER Launches Pre-IPO Trading Products for OpenAI and Anthropic

이번 전략적 출시는 새로운 기회에 대한 조기 접근성을 통해 트레이더를 지원하는 혁신에 대한 스타트레이더의 헌신을 반영합니다. 주목도 높은 비공개 기업과 리테일 및 기관 포트폴리오 사이의 간극을 해소함으로써, 이는 현대 투자자의 변화하는 니즈에 헌신하는 파트너로서의 스타트레이더의 정체성을 강화합니다.

"AI는 글로벌 산업의 다음 세대를 형성하고 있으며, 트레이더들은 이러한 기회에 조기에 접근할 수 있는 능력을 원합니다. OpenAI와 Anthropic을 상장 전 상품으로 출시함으로써 고객들은 자신의 타임라인에 맞춰 이 분야에서 가장 중요한 두 기업에 포지션을 취할 수 있습니다." Peter Karsten, Chief Executive Officer, 스타트레이더

OPENAIUSD와 ANTHUSD의 상장은 스타트레이더의 상장 전 및 테마형 CFD 카탈로그를 확장하며, 글로벌 시장을 형성하는 기업과 섹터에 대한 적시 접근성을 트레이더에게 제공하려는 브로커의 헌신을 강화합니다.

스타트레이더 소개

스타트레이더는 MetaTrader, STAR-APP, STAR-COPY를 포함한 다양한 플랫폼을 통해 리테일 및 기관 파트너가 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 지원하는 글로벌 멀티에셋 브로커입니다.

CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC 등 5개 관할권의 규제를 받는 스타트레이더는 강력한 거버넌스와 고객 중심 접근 방식을 결합하여 투명성, 신뢰성, 장기적 성장에 대한 헌신으로 리테일 고객과 파트너 모두를 지원합니다.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/3001680/Pre_IPO_Trading_Products.jpg

SOURCE STARTRADER