STARTRADER organiza uma noite de ex-alunos do KTH em Dubai, reunindo líderes em IA, tecnologia e inovação

Fundado em 1827, o KTH Royal Institute of Technology é a maior universidade técnica da Suécia e um dos centros de inovação mais influentes da Europa, classificado em 74º lugar no ranking mundial e em 37º lugar na categoria de Engenharia e Tecnologia pelo QS World University Rankings 2025. Há quase dois séculos, a instituição forma profissionais que atuam no mais alto nível em diversos setores.

Projetado como mais do que um evento de networking, o encontro reuniu conhecimento técnico, estratégia de negócios e pensamento focado no futuro. Com participantes em IA, energia renovável, redes inteligentes, cibersegurança, fintech, mobilidade, sustentabilidade, blockchain, iluminação arquitetônica e negócios esportivos, a noite mostrou como a inovação se desenvolve quando as ideias transitam entre os setores.

O programa contou com Peter Karsten, CEO da STARTRADER, que possui 30 anos de experiência em nível executivo em IA, aprendizado de máquina e infraestrutura tecnológica, que orientou a noite em torno da transformação de tecnologias ambiciosas em valor comercial mensurável. David Watts, diretor de estratégia e desenvolvimento da NBA para o Oriente Médio, apresentou uma visão perspicaz do mundo dos negócios esportivos sobre como as parcerias globais e o crescimento impulsionado pela comunidade geram relevância duradoura no mercado.

A noite também refletiu um alinhamento natural entre o legado de engenharia do KTH e a abordagem da STARTRADER em relação à tecnologia financeira. Como empresa que atua na intersecção entre mercados, plataformas e experiência do cliente, a STARTRADER vê encontros como este como um canal direto entre as tecnologias emergentes e o valor prático, para seus clientes, parceiros, colaboradores e todo o ecossistema que atende.

O intercâmbio foi ainda enriquecido por fundadores, executivos, pesquisadores e líderes de inovação, incluindo Nuha Salem, Bahgat Ahmed, Farhan Mahmood, Vinay Nagendra, Vigneshwaran Ramesh e Karthik Iyer. Seu trabalho nas áreas de tecnologias emergentes, IA aplicada à produção, sistemas de energia, Indústria 4.0, estratégia de mobilidade, blockchain e deep tech contribuiu para transformar a noite em uma conversa prática sobre o que já está sendo desenvolvido em toda a região.

"O KTH vem, há quase dois séculos, formando profissionais que criam coisas que fazem a diferença. Reunir essa comunidade em Dubai, ao lado de líderes de energia, finanças, mobilidade e outros, reflete exatamente o tipo de pensamento intersetorial que promove o progresso verdadeiro. Estas são as conversas que levam as ideias adiante."

— Peter Karsten, CEO da Startrader

Essas palavras têm peso particular no contexto dos serviços financeiros. O mercado global de plataformas de negociação assistidas por IA deve atingir US$ 33,45 bilhões até 2030, com o trading executado por agentes e algoritmos já ocupando quase 40% desse mercado. Para os corretores que atuam na vanguarda dessa mudança, conversas como as que ocorreram naquela noite são estratégicas.

O papel da STARTRADER aqui vai além da recepção e organização do evento. Os relacionamentos e perspectivas que nascem de noites como esta informam como a empresa desenvolve suas plataformas, apoia seus parceiros e se posiciona dentro dos mercados que atende.

Sobre a STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de multiativos que proporciona a clientes de varejo e parceiros institucionais o acesso aos mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY.

Regulamentada em cinco jurisdições (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina uma sólida governança com uma abordagem de cliente em primeiro lugar, atendendo clientes de varejo e parceiros com um compromisso com transparência, confiabilidade e crescimento a longo prazo.

FONTE STARTRADER