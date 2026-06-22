STARTRADER تنظّم أمسية لخريجي KTH في دبي بحضور قادة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة — 12 يونيو 2026

نظمّت STARTRADER أمسية لخريجي KTH في دبي، بحضور 74 من خريجي المعهد الملكي للتكنولوجيا KTH، إلى جانب متخصصين وخبراء في الذكاء الاصطناعي، وروّاد أعمال، وقادة من قطاعات مختلفة. ووفّرت الفعالية مساحة للحوار وتبادل الأفكار حول التقنيات الذكية، والتعاون بين القطاعات، والحلول العملية التي يمكن تطبيقها في بيئات الأعمال.

تأسس المعهد الملكي للتكنولوجيا KTH عام 1827، ويُعد أكبر جامعة تقنية في السويد وأحد أبرز مراكز الابتكار في أوروبا. وقد جاء في المرتبة 74 عالميًا والمرتبة 37 في الهندسة والتكنولوجيا ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2025. وعلى مدى ما يقارب قرنين، خرّج المعهد كفاءات ساهمت في تطوير قطاعات حيوية وقيادة مشاريع مؤثرة حول العالم.

وتجاوزت الفعالية إطار التواصل المهني التقليدي، حيث دارت خلالها نقاشات عملية بين خبرات من قطاعات متعددة شملت الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والنقل الذكي، والاستدامة، والبلوك تشين، والإضاءة المعمارية، والأعمال الرياضية. ومن خلال هذا التنوع، فتحت الأمسية المجال أمام تبادل أفكار يمكن أن تتحول إلى فرص تعاون حقيقية بين مختلف القطاعات.

تحدّث بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لـ STARTRADER، خلال الفعالية عن كيفية تحويل التقنيات المتقدمة إلى قيمة عملية يمكن قياس أثرها في بيئات الأعمال، مستندًا إلى خبرة قيادية تمتد لـ30 عامًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والبنية التحتية التقنية.

كما تحدّث ديفيد واتس، رئيس الاستراتيجية والتطوير في الشرق الأوسط لدى NBA، عن دور الشراكات العالمية في دعم نمو العلامات التجارية وترسيخ حضورها في الأسواق على المدى الطويل.

وعكست الفعالية توافقًا واضحًا بين توجّه KTH وخبرتها في مجال الهندسة، ونهج STARTRADER في الأسواق الرقمية والتكنولوجيا المالية. وترى STARTRADER أن هذه اللقاءات تساعد على تحويل الأفكار التقنية الجديدة إلى حلول عملية تخدم العملاء والشركاء وفرق العمل والقطاع المالي بشكل أوسع.

شارك في النقاش عدد من المؤسسين والمديرين التنفيذيين والباحثين وقادة الابتكار، من بينهم نُهى سالم، وبهجت أحمد، وفرحان محمود، وفيناي ناغندرا، وفيغنيشواران راميش، وكارثيك إيير. وقد أضافت خبراتهم في مجالات التقنيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي التطبيقي، وأنظمة الطاقة، والثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجيات النقل الذكي، والبلوك تشين، والتقنيات المتقدمة بُعدًا عملياً للنقاش، من خلال تسليط الضوء على مشاريع وحلول يجري تطويرها فعلياً في المنطقة.

"على مدى ما يقارب قرنين، أسهمت KTH في إعداد كفاءات قدّمت مشاريع ذات قيمة حقيقية. ووجود هذه النخبة في دبي، إلى جانب قادة من قطاعات الطاقة والتمويل والنقل وغيرها، يفتح مجالًا لحوار يتجاوز الحدود التقليدية بين القطاعات. فمثل هذه اللقاءات تمنح الأفكار مسارًا أوضح، وتحوّلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ."

بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لـ STARTRADER

وتحمل هذه الكلمات أهمية خاصة في قطاع الخدمات المالية. فمن المتوقع أن يبلغ حجم السوق العالمي لمنصات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي 33.45 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حين تشكّل أنظمة التداول الآلي والخوارزمي نحو 40% من هذا السوق حاليًا. لذلك تكتسب هذه النقاشات أهمية أكبر لدى شركات الوساطة التي تتابع أثر التقنيات الجديدة على مستقبل التداول والخدمات المالية.

وتؤكد هذه الفعالية اهتمام STARTRADER بتوفير مساحة للحوار مع أصحاب خبرات من مجالات متنوعة، ومناقشة أفكار يمكن أن تتحول إلى حلول عملية. كما تعكس حرص الشركة على فهم احتياجات العملاء والشركاء بشكل أعمق، وتطوير منصاتها بما يواكب التغيرات التي يشهدها القطاع المالي.

نبذة عن STARTRADER

STARTRADER هي وسيط عالمي متعدد الأصول، يتيح للعملاء الأفراد والشركاء من المؤسسات الوصول إلى الأسواق العالمية عبر مجموعة من المنصات، بما في ذلك MetaTrader وSTAR-APP وSTAR-COPY.

STARTRADER حاصلة على خمسة تراخيص من جهات تنظيمية مختلفة، وهي CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC. وتجمع الشركة بين الحوكمة القوية ونهج يركز على احتياجات العملاء، لتقديم حلول تقوم على الوضوح والموثوقية، وتدعم العلاقات طويلة الأمد مع العملاء والشركاء.