STARTRADER tổ chức KTH Alumni Evening tại Dubai, quy tụ các chuyên gia AI, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Được thành lập vào năm 1827, KTH Royal Institute of Technology là trường đại học kỹ thuật lớn nhất Thụy Điển và là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng hàng đầu châu Âu. Theo QS World University Rankings 2025, KTH xếp hạng 74 thế giới và 37 trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ. Trong gần hai thế kỷ qua, KTH đã đào tạo nên nhiều thế hệ chuyên gia góp phần định hình các ngành công nghiệp trên toàn cầu.

Không chỉ là một sự kiện kết nối, buổi gặp gỡ còn là nơi giao thoa giữa chuyên môn kỹ thuật, tư duy chiến lược và tầm nhìn hướng đến tương lai. Với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực AI, năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, an ninh mạng, fintech, di chuyển thông minh, phát triển bền vững, blockchain, chiếu sáng kiến trúc và kinh doanh thể thao, sự kiện đã cho thấy cách đổi mới sáng tạo được thúc đẩy mạnh mẽ khi các ý tưởng vượt qua ranh giới của từng ngành nghề riêng biệt.

Chương trình có sự góp mặt của Peter Karsten, CEO STARTRADER, người sở hữu hơn 30 năm kinh nghiệm lãnh đạo cấp cao trong các lĩnh vực AI, machine learning và hạ tầng công nghệ. Ông đã chia sẻ góc nhìn về cách chuyển hóa những công nghệ đầy tham vọng thành giá trị kinh doanh có thể đo lường được. Bên cạnh đó, David Watts, Trưởng bộ phận Chiến lược và Phát triển khu vực Trung Đông của NBA, đã mang đến góc nhìn thực tiễn về cách các mối quan hệ đối tác toàn cầu và sự phát triển dựa trên cộng đồng có thể tạo ra giá trị bền vững cho thị trường.

Sự kiện cũng phản ánh sự tương đồng tự nhiên giữa di sản kỹ thuật của KTH và định hướng phát triển công nghệ tài chính của STARTRADER. Là doanh nghiệp hoạt động tại giao điểm giữa thị trường tài chính, nền tảng giao dịch và trải nghiệm khách hàng, STARTRADER xem những sự kiện như thế này là cầu nối quan trọng giữa công nghệ mới nổi và giá trị thực tiễn dành cho khách hàng, đối tác, đội ngũ nhân sự và cộng đồng rộng lớn mà công ty phục vụ.

Buổi thảo luận càng trở nên phong phú hơn với sự tham gia của các nhà sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và chuyên gia đổi mới sáng tạo như Nuha Salem, Bahgat Ahmed, Farhan Mahmood, Vinay Nagendra, Vigneshwaran Ramesh và Karthik Iyer. Những đóng góp của họ trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi, AI ứng dụng trong sản xuất, hệ thống điện, Industry 4.0, chiến lược di chuyển thông minh, blockchain và deep tech đã biến sự kiện thành một cuộc trao đổi thực tế về những đổi mới đang được triển khai trên khắp khu vực.

"KTH đã dành gần hai thế kỷ để đào tạo những con người tạo ra những giá trị có ý nghĩa. Việc kết nối cộng đồng này tại Dubai, cùng với các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, di chuyển thông minh và nhiều ngành khác, chính là minh chứng cho tư duy liên ngành – yếu tố thúc đẩy những bước tiến thực sự. Đây là những cuộc trò chuyện giúp biến ý tưởng thành hành động."

— Peter Karsten, Chief Executive Officer, STARTRADER

Những chia sẻ này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh ngành dịch vụ tài chính đang thay đổi mạnh mẽ. Thị trường nền tảng giao dịch AI toàn cầu được dự báo sẽ đạt 33,45 tỷ USD vào năm 2030, trong đó giao dịch thuật toán và giao dịch dựa trên tác nhân AI đã chiếm gần 40% thị phần. Đối với các nhà môi giới hoạt động ở tuyến đầu của làn sóng chuyển đổi này, những cuộc trao đổi như tại KTH Alumni Evening không chỉ mang ý nghĩa kết nối mà còn có giá trị chiến lược lâu dài.

Vai trò của STARTRADER không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện. Những mối quan hệ, góc nhìn và ý tưởng được hình thành từ các buổi gặp gỡ như thế này tiếp tục góp phần định hướng cách công ty phát triển nền tảng, hỗ trợ đối tác và xây dựng vị thế của mình trong hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

Về STARTRADER

STARTRADER là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, cung cấp cho khách hàng cá nhân và đối tác tổ chức khả năng tiếp cận thị trường tài chính quốc tế thông qua nhiều nền tảng giao dịch, bao gồm MetaTrader, STAR App và STAR Copy. Được quản lý bởi các cơ quan tài chính tại 5 khu vực pháp lý gồm CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC, STARTRADER kết hợp giữa nền tảng quản trị vững chắc và định hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Công ty cam kết mang đến sự minh bạch, đáng tin cậy và tăng trưởng bền vững, phục vụ hiệu quả cả khách hàng cá nhân lẫn các đối tác trên toàn cầu.

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