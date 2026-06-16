1827 में स्थापित, स्वीडन के सबसे बड़े तकनीकी विश्वविद्यालय और यूरोप के सबसे प्रभावशाली नवाचार केंद्रों में से एक KTH Royal Institute of Technology को विश्व स्तर पर QS World University Rankings 2025 में #74 और Engineering and Technology में #37 स्थान दिया गया है। लगभग दो शताब्दियों तक इसने उच्चतम स्तर पर उद्योगों को आकार देने वाले स्नातकों का सृजन किया है।

तकनीकी विशेषज्ञता, व्यावसायिक रणनीति और भविष्य-केंद्रित सोच को एक साथ लाते हुए यह समागम केवल एक नेटवर्किंग कार्यक्रम से कहीं अधिक था। AI, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, गतिशीलता, स्थिरता, ब्लॉकचेन, आर्किटेक्चरल लाइटिंग और स्पोर्ट्स बिजनेस जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों के साथ, उस शाम ने विभिन्न उद्योगों में विचारों के फैलने पर नवाचार को विकसित करने के तरीकों को दर्शाया गया था।

इस कार्यक्रम में AI, मशीन लर्निंग और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर में 30 वर्षों के C-लेवल के अनुभव प्राप्तकर्ता और उस शाम को महत्वाकांक्षी टेक्नोलॉजी को मापनीय व्यावसायिक मूल्य में बदलने के विषय पर केंद्रित करने वाले STARTRADER के CEO Peter Karsten भी उपस्थित थे। NBA में मध्य पूर्व रणनीति और विकास के प्रमुख, David Watts, ने वैश्विक साझेदारियाँ और समुदाय-नेतृत्व वाली वृद्धि द्वारा दीर्घकालिक बाजार प्रासंगिकता का निर्माण करने के तरीकों पर एक तीक्ष्ण खेल-व्यापारिक दृष्टिकोण जोड़ा था।

उस शाम के कार्यक्रम में KTH की इंजीनियरिंग विरासत और STARTRADER के वित्तीय टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण के बीच एक स्वाभाविक सामंजस्य भी प्रतिबिंबित हुआ था। बाजारों, प्लेटफार्मों और ग्राहक अनुभव के संगम पर स्थित एक कंपनी के रूप में, STARTRADER इस प्रकार के आयोजनों को उभरती टेक्नोलॉजी से अपने ग्राहकों, साझेदारों, कर्मचारियों और व्यापक इकोसिस्टम के लिए व्यावहारिक मूल्य तक के एक प्रत्यक्ष माध्यम के रूप में देखता है।

Nuha Salem, Bahgat Ahmed, Farhan Mahmood, Vinay Nagendra, Vigneshwaran Ramesh, और Karthik Iyer सहित संस्थापकों, अधिकारियों, शोधकर्ताओं और नवाचार अग्रणीयों की उपस्थिति से यह आदान-प्रदान और भी समृद्ध हो गया था। उभरती टेक्नोलॉजी, उत्पादन AI, पॉवर सिस्टमों, Industry 4.0, गतिशीलता रणनीति, ब्लॉकचेन और डीप टेक के क्षेत्र में उनके काम ने इस क्षेत्र में निर्माणाधीन कार्यों पर शाम को एक व्यावहारिक चर्चा में बदलने में सहायता की थी।

"KTH ने लगभग दो शताब्दियों तक महत्वपूर्ण विचार एवं चीजों का निर्माण करने वाले लोगों को तैयार करने में बिताया है। ऊर्जा, वित्त, गतिशीलता और अन्य क्षेत्रों के अग्रणीयों के साथ दुबई में उस समुदाय को एक साथ लाना, वास्तविक प्रगति को गति देने वाली अंतर-क्षेत्रीय सोच को दर्शाता है। ये विचारों को आगे बढ़ाने वाले संवाद हैं।"

- Peter Karsten, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, STARTRADER

उन शब्दों का वित्तीय सेवाओं के संदर्भ में विशेष महत्व है। वैश्विक AI ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाजार का 2030 तक USD 33.45 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें एजेंट और एल्गोरिथम ट्रेडिंग उस बाजार का लगभग 40% हिस्सा पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं। इस बदलाव के अगुआ के रूप में काम करने वाले ब्रोकरों के लिए, उस शाम को हुए संवादों जैसी बातचीत रणनीतिक महत्व रखती है।

यहां STARTRADER की भूमिका आयोजक से कहीं अधिक व्यापक है। इस प्रकार की शामों से उत्पन्न होने वाले संबंध और दृष्टिकोण इस बात को प्रभावित करते हैं कि कंपनी किस प्रकार से अपने प्लेटफॉर्म का विकास, अपने भागीदारों का समर्थन और उसके द्वारा बाजारों में सेवाएं प्रदान करने के तरीकों में अपनी स्थिति का निर्धारण करती है।

STARTRADER का परिचय

STARTRADER रिटेल और संस्थागत साझेदारों को MetaTrader, STAR-APP और STAR-COPY सहित कई प्लेटफार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है।

पांच अधिकारक्षेत्रों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) में विनियमित, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों की सेवा करने हेतु STARTRADER मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है।