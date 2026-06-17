STARTRADER organiza la Noche de Exalumnos de KTH en Dubái, un encuentro que conecta a líderes de la IA, la tecnología y la innovación

Fundado en 1827, el Real Instituto de Tecnología KTH es la universidad técnica más grande de Suecia y uno de los centros de innovación más influyentes de Europa; ocupa el puesto 74 a nivel mundial y el 37 en Ingeniería y Tecnología según el QS World University Rankings 2025. Ha dedicado casi dos siglos a formar graduados que transforman las industrias al más alto nivel.

Diseñado como algo más que un evento de networking, el encuentro reunió experiencia técnica, estrategia empresarial y pensamiento centrado en el futuro. Con participantes provenientes de áreas como IA, energías renovables, redes inteligentes, ciberseguridad, tecnología financiera, movilidad, sustentabilidad, blockchain, iluminación arquitectónica y negocios deportivos, la velada demostró cómo la innovación prospera cuando las ideas fluyen entre distintas industrias.

El programa contó con la participación de Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER, quien posee 30 años de experiencia en cargos directivos dentro de los sectores de IA, aprendizaje automático e infraestructura tecnológica, y enfocó la velada en cómo transformar la tecnología ambiciosa en un valor comercial medible. David Watts, director de Estrategia y Desarrollo para Oriente Medio de la NBA (Asociación Nacional de Baloncesto), aportó una aguda perspectiva de los negocios deportivos sobre cómo las alianzas mundiales y el crecimiento impulsado por la comunidad generan una relevancia duradera en el mercado.

La noche también reflejó una alineación natural entre el legado de ingeniería de KTH y el enfoque de STARTRADER con respecto a la tecnología financiera. Como empresa en la intersección de los mercados, las plataformas y la experiencia del cliente, STARTRADER ve reuniones como esta como un canal directo desde la tecnología emergente hasta el valor práctico, para sus clientes, socios, personas y el ecosistema más amplio al que sirve.

El intercambio se enriqueció aún más con fundadores, ejecutivos, investigadores y líderes en innovación, incluidos Nuha Salem, Bahgat Ahmed, Farhan Mahmood, Vinay Nagendra, Vigneshwaran Ramesh y Karthik Iyer. Su trabajo en el ámbito de las tecnologías emergentes, la IA aplicada a la producción, los sistemas de energía, la Industria 4.0, la estrategia de movilidad, la cadena de bloques y la tecnología de vanguardia contribuyó a que la velada se convirtiera en un debate práctico sobre lo que ya se está desarrollando en toda la región.

"KTH ha pasado casi dos siglos produciendo personas que construyen cosas que importan. Reunir a esa comunidad en Dubái, junto con líderes de la energía, las finanzas, la movilidad y más allá, refleja exactamente el tipo de pensamiento intersectorial que impulsa el progreso real. Estas son las conversaciones que hacen avanzar las ideas".

— Peter Karsten, director ejecutivo, STARTRADER

Esas palabras tienen un peso particular en el contexto de los servicios financieros. Se prevé que el mercado mundial de plataformas de negociación con IA alcance los 33.450 millones de dólares para 2030, en un contexto donde las operaciones algorítmicas y mediante agentes ya abarcan casi el 40 % de dicho mercado. Para los corredores que operan en la frontera de este cambio, las conversaciones como las que se celebraron esa noche son estratégicas.

El papel de STARTRADER en este caso va más allá del simple anfitrión . Las relaciones y perspectivas que surgen de veladas como esta contribuyen al modo en que la empresa desarrolla sus plataformas, apoya a sus socios y se posiciona dentro de los mercados a los que sirve.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker mundial de activos múltiples que permite a los partners minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de una variedad de plataformas, como MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY.

Regulado en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una gobernanza sólida con un enfoque centrado en el cliente, sirviendo tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

FUENTE STARTRADER