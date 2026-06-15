STARTRADER、ドバイでKTH Alumni Eveningを開催 ー AI・テクノロジー・イノベーション分野のリーダーが集結

アラブ首長国連邦・ドバイ, 2026年6月12日 /PRNewswire/ -- STARTRADERはドバイにて KTH Alumni Eveningを開催し、KTH Royal Institute of Technology（KTHロイヤル・インスティテュート・オブ・テクノロジー）の卒業生、テクノロジー分野の専門家、AIイノベーター、起業家、業界リーダーなど計74名を迎え、業界横断の対話、知的イノベーション、そして実社会に根ざした協業をテーマとした特別な夜を実現しました。
1827年創立の KTH Royal Institute of Technologyは、スウェーデン最大の工科大学であり、ヨーロッパでも有数のイノベーション拠点のひとつです。QSワールド・ユニバーシティ・ランキング2025では、世界総合74位、エンジニアリング・アンド・テクノロジー分野で37位にランクインしており、約2世紀にわたり、さまざまな産業の第一線で活躍する人材を輩出してきました。
プログラムには、AI、機械学習、テクノロジーインフラ分野で30年にわたるCレベル経験を有する STARTRADER CEO ピーター・カーステン氏が登壇し、野心的なテクノロジーをどのように測定可能なビジネス価値へ転換していくかという視点からイベント全体をリードしました。さらに、NBAミドルイースト・ストラテジー・アンド・ディベロップメント責任者デイビッド・ワッツ氏が、グローバルパートナーシップとコミュニティ主導の成長が、いかに持続的な市場価値を生み出すかについて、スポーツビジネスの観点から鋭い示唆を提供しました。
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