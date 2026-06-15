STARTRADER、ドバイでKTH Alumni Eveningを開催 ー AI・テクノロジー・イノベーション分野のリーダーが集結

今回のイベントは、単なるネットワーキングの場にとどまらず、技術的知見、ビジネス戦略、そして未来志向の発想が交差する場として設計されました。参加者は、AI、再生可能エネルギー、スマートグリッド、サイバーセキュリティ、フィンテック、モビリティ、サステナビリティ、ブロックチェーン、建築照明、スポーツビジネスといった多様な分野にわたり、業界の垣根を越えてアイデアが行き交うことで、イノベーションがどのように育まれるかを体現する場となりました。

プログラムには、AI、機械学習、テクノロジーインフラ分野で30年にわたるCレベル経験を有する STARTRADER CEO ピーター・カーステン氏が登壇し、野心的なテクノロジーをどのように測定可能なビジネス価値へ転換していくかという視点からイベント全体をリードしました。さらに、NBAミドルイースト・ストラテジー・アンド・ディベロップメント責任者 デイビッド・ワッツ氏が、グローバルパートナーシップとコミュニティ主導の成長が、いかに持続的な市場価値を生み出すかについて、スポーツビジネスの観点から鋭い示唆を提供しました。

このイベントはまた、KTHが長年培ってきた工学の伝統と、STARTRADERの金融テクノロジーに対する姿勢との自然な親和性も示すものとなりました。市場、プラットフォーム、顧客体験の接点に立つ企業として、STARTRADERはこのような場を、新興技術と実用的価値とを結びつける重要な接点と捉えています。それはクライアント、パートナー、社員、そしてより広いエコシステム全体に価値をもたらすものです。

当日の議論には、ヌーハ・サレム氏、バハガット・アハメド氏、ファルハン・マフムード氏、ヴィナイ・ナゲンドラ氏、ヴィグネシュワラン・ラメシュ氏、カーティク・アイヤー氏をはじめとする創業者、経営幹部、研究者、イノベーションリーダーも参加しました。彼らは、新興技術、生成AI、電力システム、インダストリー4.0、モビリティ戦略、ブロックチェーン、ディープテックといった領域での知見を持ち寄り、中東地域ですでに形になりつつある実践的なイノベーションについて、具体的かつ示唆に富む対話を生み出しました。

「KTHは、約2世紀にわたり、社会にとって意味のあるものを創り出す人材を育ててきました。そのコミュニティがドバイに集まり、さらにエネルギー、金融、モビリティをはじめとする多様な分野のリーダーたちと交わることは、まさに本質的な進歩を生み出す業界横断型の思考そのものです。こうした対話こそが、アイデアを前進させる原動力になります。」

— ピーター・カーステン、チーフ・エグゼクティブ・オフィサー（CEO）、STARTRADER

この言葉は、特に金融サービスの文脈において重みを持ちます。世界のAIトレーディング・プラットフォーム市場は、2030年までに334.5億米ドル規模へ拡大すると予測されており、そのうちエージェント型取引やアルゴリズム取引がすでに市場の約40％を占めています。この変化の最前線に立つブローカーにとって、今回のような対話は単なる交流の場ではなく、戦略的な意味を持つものです。

STARTRADERの役割は、単に会を主催することにとどまりません。こうした場から生まれる関係性や視点は、同社がどのようにプラットフォームを進化させ、パートナーを支援し、市場の中での自社の立ち位置を築いていくかに直接つながっています。

STARTRADERについて

STARTRADERは、MetaTrader、STAR-APP、STAR-COPYを含む複数のプラットフォームを通じて、個人投資家および機関投資家向けパートナーにグローバル市場へのアクセスを提供するグローバル・マルチアセットブローカーです。

CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSC の5つの法域で規制を受けるSTARTRADERは、強固なガバナンスと顧客第一の姿勢を兼ね備え、透明性、信頼性、そして長期的な成長へのコミットメントのもと、個人顧客およびパートナー双方にサービスを提供しています。

SOURCE STARTRADER