Alimentaria+Hostelco 2026 reforça sua liderança em edição histórica

BARCELONA, Espanha, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Alimentaria+Hostelco retornará ao local da Gran Via de Fira de Barcelona de 23 a 26 de março de 2026, consolidando sua posição como uma plataforma líder para a cadeia de valor de alimentos, hospitalidade e serviços alimentícios. Em uma edição que marca o 50º aniversário da Alimentaria, o evento terá 100 mil m² em sete pavilhões, com participação internacional de 41% a mais em relação a 2024.

Alimentaria+Hostelco 2026 reinforces its leadership in a historic edition

A feira reunirá mais de 3.300 empresas, quase 1.000 delas de 70 países, representando mais de 30% do total. A Europa, com a Polónia como País de Honra, juntamente com a Ásia e a América Latina, constituirá a presença internacional mais forte, sublinhando o papel do evento como ponto de encontro estratégico para a indústria global. Empresas internacionais confirmadas incluem KeHE, Bidfood, Bergfood, Cotswold Fayre, Sonae, PriceSmart, Walmart, GPA, La Comer, BigBasket e Alkosto.

Para apoiar o acesso a novos mercados e aumentar as oportunidades comerciais, os organizadores convidaram 1.500 grandes compradores e importadores de 100 países, bem como 1.200 compradores nacionais, com mais de 14.500 reuniões de negócios esperadas.

A Alimentaria+Hostelco 2026 será organizada em vários setores especializados. A Intercarn será mais uma vez a maior, com 350 empresas em 15 mil m². Outras áreas de destaque serão Organic Foods, Alimentaria Trends e Fine Foods, com foco em inovação; Grocery Foods, com a mais ampla oferta intersetorial da feira; Coffee, Bakery & Pastry, que dobra seu espaço; além da Interlact, Lands of Spain, Snacks, Biscuits & Confectionery, Expoconser, Restaurama e International Pavilions.

A inovação continuará sendo um foco central. O Hub Alimentaria receberá 200 especialistas em sustentabilidade, digitalização, segurança alimentar e tendências emergentes. A Innoval apresentará mais de 300 inovações de produtos, além de 60 empreendimentos na área de Food & Hospitality Startups.

O setor Horeca ocupará mais de 20.000 m², reunindo 600 empresas e 200 atividades. O Horeca Hub incluirá a Imagine Foodservice Europe e o novo espaço, The Shift. O Bakery & Pastry Hub e o The Coffee Stage reunirão figuras de destaque no setor. O programa incluirá competições como o First International Alimentaria Cooking Championship, patrocinado pela #alimentosdeespaña, o Horeca Awards e vários campeonatos profissionais.

A Alimentaria+Hostelco, organizada pela Alimentaria Exhibitions, empresa da Fira de Barcelona, espera receber mais de 110 mil visitantes profissionais, 25% deles internacionais, reafirmando sua liderança como a principal plataforma de negócios, internacionalização e networking.

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FONTE Fira de Barcelona