Stéphane Rolland transforma la Barcelona Bridal Night en una celebración de amor

BARCELONA, España, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El modisto francés Stéphane Rolland hizo su debut en la pasarela española el miércoles por la noche en la décima edición de Barcelona Bridal Night, transformando la gala en un espectáculo multidisciplinario de moda, música, arte y poesía. La presentación, celebrada durante la Barcelona Bridal Fashion Week 2026 (BBFW), marcó un hito para el evento y mostró la visión del modisto de la moda nupcial como una expresión emocional y artística.

El diseñador Stéphane Rolland y las modelos Nieves Álvarez y Ariadna Gutiérrez durante el desfile de la Barcelona Bridal Night.

Bajo el título Love for Peace, Rolland y su socio Pierre Martinez, como director artístico, idearon una ceremonia visual y musical en el pabellón 8 de Fira de Barcelona, en Montjuïc. La iluminación, el sonido y el diseño espacial impulsaron una narrativa optimista que enmarcó la moda como lenguaje universal y símbolo de paz y esperanza.

La velada comenzó con un desfile de pasarela con 23 diseños creados por estudiantes de las escuelas de moda IED Barcelona, LCI Barcelona y ESDI y desarrollado bajo la tutoría directa de Stéphane Rolland como parte del proyecto Sculpted by Nature. Las piezas, elaboradas a partir de tejidos proporcionados por Gratacós, exploraron la relación entre la naturaleza, el volumen y las formas orgánicas a través de siluetas escultóricas, estructuras precisas y una meticulosa atención al detalle, destacando la transmisión de conocimientos y el diálogo intergeneracional que marcó el inicio de la gala.

Rolland luego presentó 80 looks, incluida su línea nupcial prêt-à-porter, Noce de Sang, y una selección de vestidos de alta costura exclusivos. Nieves Álvarez, musa frecuente del maestro francés, desfiló junto a la top model latinoamericana Ariadna Gutiérrez, y modelos como Laura Sánchez, Davinia Pelegrí, Marta Ortiz y Mercedes Muñoz.

La música en directo corrió a cargo de la Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona (JOSB), dirigida por Carlos Checa e integrada por 65 músicos, que acompañaron el espectáculo con un repertorio ecléctico y emotivo que incluyó obras de Chopin, Debussy, Bach o Vivaldi. La actriz Nathalie Poza recitó el "Cet amour" de Jacques Prévert y extractos de canciones de amor clásicas entre secuencias.

Antes de BBFW, Rolland donó 22 bocetos originales que ahora se exhiben en la instalación del museo Barcelona Bridal Night para recaudar fondos para la Fundación Kálida, que apoya a las personas en tratamiento contra el cáncer y a sus familias. La gala concluyó con una celebración del décimo aniversario, con un pastel conmemorativo creado por Lolita Bakery, reforzando el estatus del evento como una plataforma internacional clave en la moda nupcial.

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FUENTE Fira de Barcelona