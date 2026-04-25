Stéphane Rolland transforma a Bridal Night de Barcelona numa celebração do amor

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25 abr, 2026, 12:27 GMT

BARCELONA, Espanha, 25 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O estilista francês Stéphane Rolland fez a sua estreia nas passarelas espanholas na noite de quarta-feira, na décima edição da Bridal Night de Barcelona, transformando a gala num espetáculo multidisciplinar de moda, música, arte e poesia. A apresentação, realizada durante a Barcelona Bridal Fashion Week 2026 (BBFW), foi um marco para o evento e apresentou a visão do estilista sobre a moda nupcial como uma expressão emocional e artística.

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Designer Stéphane Rolland and models Nieves Álvarez and Ariadna Gutiérrez during the Barcelona Bridal Night runway show.
Designer Stéphane Rolland and models Nieves Álvarez and Ariadna Gutiérrez during the Barcelona Bridal Night runway show.

Sob o título Love for Peace, Rolland e o seu parceiro Pierre Martinez, atuando como diretor artístico, conceberam uma cerimónia visual e musical no Hall 8 do local da Fira de Barcelona, em Montjuïc. Iluminação, som e design espacial impulsionaram uma narrativa otimista que enquadrou a moda como linguagem universal e um símbolo de paz e esperança.

A noite começou com um desfile que apresentou 23 designs criados por estudantes das escolas de moda IED Barcelona, LCI Barcelona e ESDI e desenvolvidos sob a mentoria direta de Stéphane Rolland como parte do projeto Sculpted by Nature. As peças, trabalhadas a partir de tecidos fornecidos por Gratacós, exploraram a relação entre natureza, volume e formas orgânicas por meio de silhuetas esculturais, estruturas precisas e atenção meticulosa aos detalhes, destacando a transmissão de conhecimentos e o diálogo intergeracional que marcou o início da gala.

Rolland apresentou depois 80 visuais, incluindo a sua linha de pronto-a-vestir para noivas, Noce de Sang, e uma seleção de vestidos de alta-costura exclusivos. Nieves Álvarez, uma musa frequente do mestre francês, desfilou ao lado da top-model latino-americana Ariadna Gutiérrez, e de modelos como Laura Sánchez, Davinia Pelegrí, Marta Ortiz e Mercedes Muñoz.

A música ao vivo foi fornecida pela Orquestra Sinfônica Juvenil de Barcelona (JOSB), conduzida por Carlos Checa e composta por 65 músicos, que acompanharam o espetáculo com um repertório eclético e emocional, incluindo obras de Chopin, Debussy, Bach ou Vivaldi. A atriz Nathalie Poza recitou "Cet amour", de Jacques Prévert, e trechos de canções de amor clássicas entre sequências.

À frente da BBFW, Rolland doou 22 esboços originais, agora expostos na instalação do museu da Bridal Night de Barcelona, para angariar fundos para a Fundação Kálida, que apoia pessoas em tratamento contra o cancro e respetivas famílias. A gala terminou com uma celebração do décimo aniversário, com um bolo comemorativo criado pela Lolita Bakery, reforçando o estatuto do evento como plataforma internacional chave na moda nupcial.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2965146/Barcelona_Bridal_Night.jpg
Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

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