Stéphane Rolland transforma a Bridal Night de Barcelona numa celebração do amor

BARCELONA, Espanha, 25 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O estilista francês Stéphane Rolland fez a sua estreia nas passarelas espanholas na noite de quarta-feira, na décima edição da Bridal Night de Barcelona, transformando a gala num espetáculo multidisciplinar de moda, música, arte e poesia. A apresentação, realizada durante a Barcelona Bridal Fashion Week 2026 (BBFW), foi um marco para o evento e apresentou a visão do estilista sobre a moda nupcial como uma expressão emocional e artística.

Designer Stéphane Rolland and models Nieves Álvarez and Ariadna Gutiérrez during the Barcelona Bridal Night runway show.

Sob o título Love for Peace, Rolland e o seu parceiro Pierre Martinez, atuando como diretor artístico, conceberam uma cerimónia visual e musical no Hall 8 do local da Fira de Barcelona, em Montjuïc. Iluminação, som e design espacial impulsionaram uma narrativa otimista que enquadrou a moda como linguagem universal e um símbolo de paz e esperança.

A noite começou com um desfile que apresentou 23 designs criados por estudantes das escolas de moda IED Barcelona, LCI Barcelona e ESDI e desenvolvidos sob a mentoria direta de Stéphane Rolland como parte do projeto Sculpted by Nature. As peças, trabalhadas a partir de tecidos fornecidos por Gratacós, exploraram a relação entre natureza, volume e formas orgânicas por meio de silhuetas esculturais, estruturas precisas e atenção meticulosa aos detalhes, destacando a transmissão de conhecimentos e o diálogo intergeracional que marcou o início da gala.

Rolland apresentou depois 80 visuais, incluindo a sua linha de pronto-a-vestir para noivas, Noce de Sang, e uma seleção de vestidos de alta-costura exclusivos. Nieves Álvarez, uma musa frequente do mestre francês, desfilou ao lado da top-model latino-americana Ariadna Gutiérrez, e de modelos como Laura Sánchez, Davinia Pelegrí, Marta Ortiz e Mercedes Muñoz.

A música ao vivo foi fornecida pela Orquestra Sinfônica Juvenil de Barcelona (JOSB), conduzida por Carlos Checa e composta por 65 músicos, que acompanharam o espetáculo com um repertório eclético e emocional, incluindo obras de Chopin, Debussy, Bach ou Vivaldi. A atriz Nathalie Poza recitou "Cet amour", de Jacques Prévert, e trechos de canções de amor clássicas entre sequências.

À frente da BBFW, Rolland doou 22 esboços originais, agora expostos na instalação do museu da Bridal Night de Barcelona, para angariar fundos para a Fundação Kálida, que apoia pessoas em tratamento contra o cancro e respetivas famílias. A gala terminou com uma celebração do décimo aniversário, com um bolo comemorativo criado pela Lolita Bakery, reforçando o estatuto do evento como plataforma internacional chave na moda nupcial.

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