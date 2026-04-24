Stéphane Rolland transforme la nuit de noces de Barcelone en une célébration de l'amour

BARCELONE, Espagne, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le couturier français Stéphane Rolland a fait ses débuts en Espagne mercredi soir lors de la dixième édition de la Barcelona Bridal Night, transformant le gala en un spectacle multidisciplinaire de mode, de musique, d'art et de poésie. La présentation, qui s'est déroulée dans le cadre de la Barcelona Bridal Fashion Week 2026 (BBFW), a marqué une étape importante pour l'événement et a mis en lumière la vision du couturier, qui considère la mode nuptiale comme une expression émotionnelle et artistique.

Designer Stéphane Rolland and models Nieves Álvarez and Ariadna Gutiérrez during the Barcelona Bridal Night runway show.

Sous le titre Love for Peace, Rolland et son partenaire Pierre Martinez, en tant que directeur artistique, ont conçu une cérémonie visuelle et musicale dans le hall 8 de la Fira de Barcelone, à Montjuïc. L'éclairage, le son et la conception de l'espace ont permis de créer un récit optimiste qui présente la mode comme un langage universel et un symbole de paix et d'espoir.

La soirée a commencé par un défilé de 23 modèles créés par des étudiants des écoles de mode IED Barcelona, LCI Barcelona et ESDI, sous la direction directe de Stéphane Rolland dans le cadre du projet Sculpted by Nature. Les pièces, fabriquées à partir de tissus fournis par Gratacós, exploraient la relation entre la nature, le volume et les formes organiques à travers des silhouettes sculpturales, des structures précises et une attention méticuleuse aux détails, soulignant la transmission de l'expertise et le dialogue intergénérationnel qui a marqué le début du gala.

Rolland a ensuite présenté 80 modèles, dont sa ligne de prêt-à-porter nuptial, Noce de Sang, ainsi qu'une sélection de robes de couture. Nieves Álvarez, muse fréquente du maître français, a défilé aux côtés de la top-modèle latino-américaine Ariadna Gutiérrez et de mannequins tels que Laura Sánchez, Davinia Pelegrí, Marta Ortiz et Mercedes Muñoz.

La musique en direct était assurée par l'Orchestre symphonique des jeunes de Barcelone (JOSB), dirigé par Carlos Checa et composé de 65 musiciens, qui a accompagné le spectacle avec un répertoire éclectique et émouvant comprenant des œuvres de Chopin, Debussy, Bach ou Vivaldi. L'actrice Nathalie Poza a récité "Cet amour" de Jacques Prévert et des extraits de chansons d'amour classiques entre les séquences.

Avant la BBFW, M. Rolland a fait don de 22 croquis originaux qui sont maintenant exposés dans l'installation muséale de la Barcelona Bridal Night afin de collecter des fonds pour la Fondation Kálida, qui soutient les personnes qui suivent un traitement contre le cancer et leurs familles. Le gala s'est achevé par une célébration du dixième anniversaire, avec un gâteau commémoratif créé par Lolita Bakery, renforçant ainsi le statut de l'événement en tant que plateforme internationale clé dans le domaine de la mode nuptiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2965146/Barcelona_Bridal_Night.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg