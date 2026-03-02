Strutt ev¹ conquista o Prêmio de Design iF, potencializando o crescimento comercial após o lançamento fenomenal na CES 2026

SINGAPURA, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Strutt, pioneira em mobilidade pessoal inteligente, anuncia hoje que seu veículo principal, o Strutt ev¹, foi homenageado com o prestigioso Prêmio de Design iF. Esse reconhecimento valida ainda mais a liderança tecnológica da empresa e acelera seu crescimento comercial, reabrindo mais vagas de pré-venda após o rápido esgotamento da alocação inicial de reserva antecipada.

Reconhecido desde 1954 como um símbolo global de excelência criativa, o selo iF é concedido por um júri independente composto por 129 especialistas internacionais em design e sustentabilidade. O ev¹ foi selecionado por meio de uma avaliação rigorosa de mais de 10.000 inscrições de 68 países. Essa vitória reconhece os inovadores que ousam desafiar as convenções, repensar os sistemas e elevar as experiências cotidianas a um impacto significativo — uma filosofia que se alinha à missão de design da Strutt.

Essa última conquista soma-se ao portfólio em rápida expansão da Strutt de reconhecimentos de alto nível no setor, que inclui o Prêmio de Inovação CES 2026 e o cobiçado Red Dot: Luminary de 2025. A sequência vencedora representa um poderoso consenso das comunidades globais de tecnologia e design quanto à viabilidade comercial e o potencial de definição de mercado do ev¹.

O ev¹ rompe com o mercado atual ao apresentar, pela primeira vez, recursos de veículo inteligente no setor de transporte pessoal. A evSense, tecnologia exclusiva do veículo, serve como uma importante barreira competitiva. Utilizando algoritmos inteligentes avançados e LiDAR, o sistema evSense mapeia continuamente toda a complexidade do ambiente do usuário em tempo real. Ele faz ajustes contínuos e sem interrupções para prevenir proativamente colisões com paredes, móveis, pedestres e animais de estimação, redefinindo os padrões de segurança e independência do usuário.

"Receber o Prêmio de Design iF é uma validação da nossa visão estratégica e da execução", disse Tony Hong, CEO da Strutt. "Após nosso Prêmio de Inovação CES e o reconhecimento Red Dot: Luminary, estamos vendo esses reconhecimentos do setor se traduzirem diretamente em um forte impulso nas vendas antecipadas. Nosso foco continua sendo escalar nossas operações para atender a essa demanda acelerada e entregar um produto que remova as barreiras práticas da mobilidade diária."

A Strutt é uma empresa de robótica constituída em Singapura que está redefinindo o transporte pessoal por meio de tecnologias avançadas de sensoriamento, condução autônoma e design industrial premiado. Desde sua estreia global na CES 2026, o Strutt ev¹ passou a definir uma nova categoria em mobilidade pessoal inteligente, projetado para oferecer segurança, inteligência e controle em nível de veículo elétrico em um veículo pessoal compacto feito para o uso cotidiano.

