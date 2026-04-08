Strutt ev¹ obtiene el iF Design Award y acelera el impulso comercial tras el lanzamiento impresionante en CES 2026

SINGAPUR, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Strutt, pionera en movilidad personal inteligente, anuncia que Strutt ev¹, su vehículo emblemático, fue galardonado con el prestigioso premio iF Design Award. Este premio valida aún más el liderazgo tecnológico de la empresa, acelera su impulso comercial y reabre espacios adicionales para pedidos anticipados luego de una rápida liquidación de su asignación inicial anticipada.

Reconocida desde 1954 como un símbolo mundial de excelencia creativa, la denominación iF la otorga un jurado independiente de 129 expertos internacionales en diseño y sostenibilidad. El ev¹ fue seleccionado mediante una evaluación rigurosa de más de 10.000 presentaciones de 68 países. Esta victoria reconoce a innovadores que tienen la audacia de desafiar las convenciones, repensar los sistemas y realzar las experiencias cotidianas para generar un impacto importante, lo cual es una filosofía en consonancia con la misión de diseño de Strutt.

Este nuevo galardón se suma a la creciente lista de reconocimientos de primer nivel del sector que ha recibido Strutt, que incluye el Premio a la Innovación en CES 2026 y el muy codiciado Red Dot: Luminary (Líder destacado) 2025. La racha ganadora consecutiva representa un poderoso consenso de las comunidades de tecnología y diseño a nivel mundial sobre la viabilidad comercial del ev¹ y su potencial para definir el mercado.

El ev¹ interrumpe el mercado actual al introducir por primera vez capacidades de vehículos inteligentes en el sector del transporte personal. La tecnología evSense patentada del vehículo es una ventaja competitiva importante. El sistema evSense mapea de manera continua la complejidad total del entorno del usuario en tiempo real con algoritmos inteligentes avanzados y LiDAR. Este sistema realiza ajustes fluidos para evitar colisiones contra paredes, muebles, peatones y mascotas de manera proactiva, lo que transforma la seguridad y la independencia del usuario.

"Ganar el iF Design Award es una validación de nuestra visión estratégica y ejecución", declaró Tony Hong, director ejecutivo de Strutt. "Después de nuestro Premio a la Innovación CES y el reconocimiento Red Dot: Luminary, estamos viendo que estos reconocimientos del sector se transforman directamente en una sólida tracción de ventas anticipadas. Nuestro enfoque sigue siendo escalar nuestras operaciones para satisfacer esta demanda acelerada y ofrecer un producto que elimine las barreras prácticas de la movilidad cotidiana".

Acerca de Strutt

Strutt es una empresa de robótica constituida en Singapur que redefine el transporte personal mediante sensores avanzados, tecnología de conducción autónoma y un diseño industrial galardonado. Desde su presentación mundial en el evento CES 2026, el Strutt ev¹ ha definido una nueva categoría en movilidad personal inteligente, diseñada para ofrecer seguridad, inteligencia y control a nivel de vehículo eléctrico en un vehículo personal compacto construido para el uso diario.

Saiba mais: https://www.strutt.inc/

Esta es una versión traducida. Para obtener información precisa, consulte la versión oficial en inglés.

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FUENTE Strutt Inc.