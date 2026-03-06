Le Strutt ev¹ remporte un iF Design Award et accélère sa dynamique commerciale après son lancement phénoménal lors du CES 2026

SINGAPOUR, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Strutt, pionnier de la mobilité personnelle intelligente, annonce aujourd'hui que son véhicule phare, le Strutt ev¹, a remporté le prestigieux iF Design Award. Cette consécration confirme le leadership technologique de l'entreprise et accélère sa dynamique commerciale, en rouvrant des créneaux de pré-commande supplémentaires suite à l'épuisement rapide du stock initial réservé aux pré-commandes.

Reconnu depuis 1954 comme un symbole mondial d'excellence créative, le label iF est décerné par un jury indépendant composé de 129 experts internationaux en design et développement durable. L'ev¹ a été sélectionné à l'issue d'une évaluation rigoureuse de plus de 10 000 candidatures provenant de 68 pays. Ce prix récompense les innovateurs qui osent remettre en question les conventions, repenser les systèmes et transformer les expériences quotidiennes en un impact significatif, une philosophie qui s'aligne sur la mission de conception de Strutt.

Cette nouvelle distinction vient s'ajouter au portefeuille en pleine expansion de Strutt, qui a déjà reçu le "CES Best Innovation Award 2026" et le très convoité Red Dot 2025: Luminary. Cette série de distinctions consécutives reflète un consensus solide de la part des communautés mondiales de la technologie et du design sur la viabilité commerciale de l'ev¹ et son potentiel à redéfinir le marché.

L'ev¹ bouleverse le marché actuel en introduisant pour la première fois les capacités d'un véhicule intelligent dans le secteur du transport personnel. La technologie propriétaire evSense du véhicule constitue un avantage concurrentiel majeur. Grâce à des algorithmes intelligents avancés et au LiDAR, le système evSense cartographie en permanence et en temps réel toute la complexité de l'environnement de l'utilisateur. Il effectue des ajustements en continu afin de prévenir de manière proactive les collisions avec les murs, les meubles, les piétons et les animaux domestiques, redéfinissant ainsi les standards de sécurité de d'indépendance.

« L'obtention de l'iF Design Award valide pleinement notre vision stratégique et de notre exécution », a déclaré Tony Hong, PDG de Strutt. « Après avoir reçu le "CES Best Innovation Award" et le Red Dot: Luminary, nous constatons que ces distinctions se traduisent directement par une forte dynamique des précommandes. Nous continuons à nous concentrer sur l'extension de nos activités afin de répondre à cette demande croissante et sur la fourniture d'un produit qui élimine les obstacles pratiques à la mobilité quotidienne. »

À propos de Strutt

Strutt est une entreprise de robotique constituée à Singapour qui redéfinit le transport personnel grâce à la détection avancée, à une technologie de conduite autonome et à un design industriel primé. Depuis sa présentation mondiale au CES 2026, le Strutt ev¹ a créé une nouvelle catégorie de mobilité personnelle intelligente, conçue pour offrir la sécurité, l'intelligence et le contrôle d'un véhicule électrique dans un format personnel compact conçu pour un usage quotidien.

Pour en savoir plus : https://www.strutt.inc/

Ceci est une version traduite. Pour obtenir des informations exactes, veuillez vous référer à la version anglaise officielle.

