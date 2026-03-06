- Strutt ev¹ obtiene el Premio iF Design, acelerando el impulso comercial tras su fenomenal lanzamiento en CES 2026

SINGAPUR, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Strutt, pionera en movilidad personal inteligente, anuncia hoy que su vehículo insignia, el Strutt ev¹, ha sido galardonado con el prestigioso Premio iF Design. Este galardón consolida aún más el liderazgo tecnológico de la compañía y acelera su impulso comercial, reabriendo cupos adicionales de reserva tras agotar rápidamente su asignación inicial anticipada.

Reconocida desde 1954 como símbolo global de excelencia creativa, la etiqueta iF es otorgada por un jurado independiente de 129 expertos internacionales en diseño y sostenibilidad. El ev¹ fue seleccionado tras una rigurosa evaluación de más de 10.000 propuestas de 68 países. Este galardón reconoce a los innovadores que se atreven a desafiar las convenciones, repensar los sistemas y convertir las experiencias cotidianas en un impacto significativo: una filosofía que se alinea con la misión de diseño de Strutt.

Este último galardón se suma a la creciente cartera de reconocimientos de primer nivel de la industria de Strutt, que incluye el Premio a la Innovación CES 2026 y el codiciado Red Dot: Luminary 2025. Esta racha de victorias consecutivas representa un sólido consenso de las comunidades globales de tecnología y diseño sobre la viabilidad comercial del ev¹ y su potencial para definir el mercado.

El ev¹ revoluciona el mercado actual al introducir por primera vez capacidades de vehículos inteligentes en el sector del transporte personal. La tecnología patentada evSense del vehículo constituye una importante ventaja competitiva. Mediante algoritmos inteligentes avanzados y LiDAR, el sistema evSense mapea continuamente toda la complejidad del entorno del usuario en tiempo real. Realiza ajustes precisos para prevenir proactivamente colisiones con paredes, muebles, peatones y mascotas, redefiniendo la seguridad y la independencia del usuario.

"Obtener el Premio iF Design valida nuestra visión y ejecución estratégicas", afirmó Tony Hong, consejero delegado de Strutt. "Tras nuestro Premio a la Innovación CES y el reconocimiento Red Dot: Luminary, vemos que estos galardones de la industria se traducen directamente en un sólido impulso de ventas anticipadas. Nuestro enfoque sigue siendo ampliar nuestras operaciones para satisfacer esta creciente demanda y ofrecer un producto que elimine las barreras prácticas de la movilidad diaria".

Acerca de Strutt

Strutt es una empresa de robótica con sede en Singapur que redefine el transporte personal mediante sensores avanzados, tecnología de conducción autónoma y un diseño industrial galardonado. Desde su presentación mundial en CES 2026, el Strutt ev¹ ha definido una nueva categoría en movilidad personal inteligente, diseñado para ofrecer seguridad, inteligencia y control a nivel de vehículo eléctrico en un vehículo personal compacto y diseñado para el uso diario.

Descubre más: https://www.strutt.inc/

Esta es una versión traducida. Para obtener información precisa, consulte la versión oficial en inglés.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921931/image_5032906_11467933.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2589676/Strutt_logo.jpg