Strutt ev¹ erhält iF Design Award und beschleunigt nach dem phänomenalen Start auf der CES 2026 seine kommerzielle Dynamik

SINGAPUR, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Strutt, ein Pionier im Bereich der intelligenten persönlichen Mobilität, gibt heute bekannt, dass sein Flaggschiff, das Strutt ev¹, mit dem renommierten iF Design Award ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung bestätigt erneut die technologische Führungsrolle des Unternehmens und beschleunigt dessen kommerzielle Dynamik, sodass nach dem raschen Ausverkauf der ersten Early-Bird-Kontingente weitere Vorbestellungsplätze freigegeben werden konnten.

Das iF-Label, das seit 1954 als globales Symbol für kreative Exzellenz anerkannt ist, wird von einer unabhängigen Jury aus 129 internationalen Design- und Nachhaltigkeitsexperten vergeben. Das ev¹ wurde nach einer strengen Bewertung von über 10.000 Einreichungen aus 68 Ländern ausgewählt. Diese Auszeichnung würdigt Innovatoren, die es wagen, Konventionen in Frage zu stellen, Systeme zu überdenken und alltägliche Erfahrungen zu etwas Bedeutendem zu machen – eine Philosophie, die mit der Design-Mission von Strutt übereinstimmt.

Diese jüngste Auszeichnung ergänzt das schnell wachsende Portfolio von Strutt an hochkarätigen Branchenauszeichnungen, zu denen auch der 2026 CES Innovation Award und der begehrte 2025 Red Dot gehören: Luminary. Die aufeinanderfolgenden Auszeichnungen spiegeln den starken Konsens der globalen Technologie- und Design-Community hinsichtlich der kommerziellen Rentabilität und des marktbestimmenden Potenzials des ev¹ wider.

Der ev¹ revolutioniert den aktuellen Markt, indem er erstmals intelligente Fahrzeugfunktionen in den Bereich des Individualverkehrs einführt. Die proprietäre evSense-Technologie des Fahrzeugs stellt einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil dar. Mithilfe fortschrittlicher intelligenter Algorithmen und LiDAR kartiert das evSense-System kontinuierlich und in Echtzeit die gesamte Komplexität der Umgebung des Benutzers. Es nimmt nahtlose Anpassungen vor, um Kollisionen mit Wänden, Möbeln, Fußgängern und Haustieren proaktiv zu verhindern, und definiert damit Sicherheit und Unabhängigkeit des Benutzers neu.

„Die Verleihung des iF Design Award ist eine Bestätigung unserer strategischen Vision und Umsetzung", sagte Tony Hong, CEO von Strutt. „Nach dem CES Innovation Award und der Auszeichnung Red Dot: Luminary sehen wir, dass sich diese Branchenauszeichnungen direkt in einer robusten Early-Bird-Verkaufsentwicklung niederschlagen. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, unseren Betrieb zu skalieren, um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden und ein Produkt zu liefern, das die praktischen Hindernisse der täglichen Mobilität beseitigt."

Informationen zu Strutt

Strutt ist ein in Singapur ansässiges Robotikunternehmen, das den Personentransport durch fortschrittliche Sensorik, selbstfahrende Technologie und preisgekröntes Industriedesign neu definiert. Seit seiner weltweiten Vorstellung auf der CES 2026 hat das Strutt ev¹ eine neue Kategorie im Bereich der intelligenten persönlichen Mobilität definiert. Es wurde entwickelt, um Sicherheit, Intelligenz und Kontrolle auf dem Niveau eines Elektrofahrzeugs in einem kompakten Privatfahrzeug für den täglichen Gebrauch zu bieten.

Erfahren Sie mehr: https://www.strutt.inc/

Dies ist eine Übersetzung. Genaue Informationen finden Sie in der offiziellen englischen Version.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921931/image_5032906_11467933.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2589676/Strutt_logo.jpg