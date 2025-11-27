Passez au stade supérieur avec #7Up : À l'occasion de son 7e anniversaire, Bybit a remercié près de 80 millions d'opérateurs dans le monde entier pour un montant de 2,5 millions de dollars.

DUBAI, EAU, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , le deuxième plus grand échange de crypto-monnaies au monde, est fier de marquer son septième anniversaire en célébrant sa communauté d'échange de près de 80 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Avec 2,5 millions de dollars de récompenses, une série d'événements de célébration à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la nouvelle année offrira aux utilisateurs de Bybit dans le monde entier la possibilité de gagner des récompenses par le biais d'activités festives et thématiques, et de partager les réalisations de Bybit au fil des ans.

Revenant sur sept années d'innovation, de croissance et de dévouement à la construction d'une plateforme d'actifs numériques conforme et axée sur l'utilisateur, Ben Zhou, cofondateur et CEO de Bybit, a exprimé sa gratitude envers la communauté et les partenaires de l'écosystème de Bybit.

« Bybit a été fondé sur l'idée que tous les traders méritent une plateforme qui les écoute et s'adapte. Depuis, il s'est transformé en un écosystème façonné par une véritable passion pour le secteur, la persévérance et la transparence », a déclaré Ben Zhou, cofondateur et CEO de Bybit. « Le parcours de Bybit est guidé par des conversations ouvertes, parfois difficiles, toujours honnêtes, avec nos utilisateurs. À l'occasion de notre septième anniversaire, nous souhaitons remercier et fêter avec la communauté qui a rendu ce voyage possible ».

#7Up avec Bybit : 2,5 millions de dollars à remporter cette saison

La célébration du Bybit #7Up met en lumière le parcours de la communauté pour grandir, s'agrandir et s'élever les uns les autres ensemble. Du 26 novembre 2025 au 6 janvier 2026, les traders utilisateurs éligibles peuvent participer à six cagnottes thématiques tout au long de la saison des fêtes, jusqu'au dernier grand décollage final en janvier 2026. Les récompenses sont distribuées en fonction de l'engagement de la communauté et des résultats obtenus par les utilisateurs dans le cadre de trois concours :

Des récompenses non-stop pour terminer l'année : six cagnottes saisonnières seront débloquées tout au long de la période de l'événement. Les utilisateurs éligibles ont la possibilité de gagner six prix en atteignant le niveau de l'avatar Mantle. À chaque tour, tout au long de la période des fêtes, les participants qui réussissent à débloquer de nouveaux niveaux peuvent gagner des récompenses à partir de 2025 et jusqu'à la nouvelle année.

six cagnottes saisonnières seront débloquées tout au long de la période de l'événement. Les utilisateurs éligibles ont la possibilité de gagner six prix en atteignant le niveau de l'avatar Mantle. À chaque tour, tout au long de la période des fêtes, les participants qui réussissent à débloquer de nouveaux niveaux peuvent gagner des récompenses à partir de 2025 et jusqu'à la nouvelle année. Classement du grand prix : les points accumulés au cours de l'événement aideront les traders à s'assurer une place de choix dans le classement principal. Les 7 777 participants les mieux classés se partageront une grande cagnotte, le participant le plus performant ayant droit au grand prix de 77 777 $ .

les points accumulés au cours de l'événement aideront les traders à s'assurer une place de choix dans le classement principal. Les 7 777 participants les mieux classés se partageront une grande cagnotte, le participant le plus performant ayant droit au . Tirages au sort - 100 % de chances de gagner : les utilisateurs peuvent gagner des participations au tirage au sort en accomplissant une série de tâches désignées pendant la durée de la campagne. Chaque tirage au sort garantit un prix avec des récompenses allant d'un minimum de 0,7 $DT à 77 MNT pour chaque participation.

Briser les barrières : l'innovation au service des accomplissements réglementaires

La septième année de Bybit a été marquée par des progrès significatifs en matière d'alignement réglementaire, suite à l'obtention officielle par Bybit EU de la licence Markets in Crypto-Assets (MiCAR) en Autriche. Cette approbation renforce l'engagement de Bybit en matière de conformité et de service à long terme pour les utilisateurs européens, fournissant un modèle pour la réglementation des crypto-actifs dans la région.

Aux Émirats arabes unis, Bybit est devenue la première bourse de cryptomonnaies à obtenir une licence complète d'opérateur de plateforme d'actifs virtuels de la part de l'autorité des Émirats arabes unis chargée des valeurs mobilières et des matières premières (SCA), à la suite d'une approbation de principe au début de l'année 2025. Cette reconnaissance souligne la réputation de Bybit pour ses normes élevées en matière de conformité, de gouvernance et de sécurité, positionnant ainsi les Émirats arabes unis comme un leader mondial en matière de réglementation des actifs numériques.

Byreal, une bourse décentralisée basée à Solana et soutenue par Bybit, a été lancée en octobre, accélérant ainsi le développement d'une infrastructure de liquidité décentralisée. La plateforme a connu un succès remarquable en peu de temps, se classant actuellement au cinquième rang des frais et revenus sur 30 jours sur les classements des DEX Solana selon DefiLlama avec plus de 869 millions de dollars de volume d'échange cumulé. La plateforme a élargi ses partenariats à plus de 40 projets portant sur les actifs du monde réel (RWA), l'IA, l'infrastructure et DeFi, et prend en charge 13 actions tokenisées xStocks grâce à sa couche d'exécution avancée.

Au cours de l'année écoulée, Bybit a amélioré l'intégration de Mantle dans l'ensemble de sa plateforme et a approfondi son alliance stratégique, ce qui a permis d'accélérer le développement et l'intégration d'une infrastructure DeFi avancée. Ce partenariat marque une nouvelle vague d'innovation dans le domaine de la blockchain et positionne Bybit à l'avant-garde de l'accès croissant à des outils onchain sophistiqués pour les utilisateurs et les institutions.

L'année 2025 a également marqué le premier GUINNESS WORLD RECORDS™ de la crypto-monnaie : la compétition de trading phare de Bybit, la World Series of Trading (WSOT) 2025, est entrée dans l'histoire en obtenant un titre GUINNESS WORLD RECORDS™ pour le plus grand nombre de participants à une compétition de trading en ligne en l'espace de 24 heures, une première dans l'industrie et une manifestation de la puissance de la communauté.

Depuis sa création, Bybit s'est engagé à élever les normes de performance, de transparence et d'autonomisation des utilisateurs dans le secteur de la crypto et de la blockchain. La confiance et la loyauté de la base mondiale d'utilisateurs de Bybit ont inspiré l'innovation et la résilience constantes à travers les hausses et les baisses. Le septième anniversaire témoigne de l'esprit de collaboration et de l'énergie qui règnent au sein de la communauté Bybit.

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plateforme de cryptomonnaies au monde en volume transactionnel, au service d'une communauté mondiale de plus de 70 millions d'utilisateurs. Fondé en 2018, Bybit redéfinit l'ouverture dans un monde décentralisé en créant un écosystème plus simple, ouvert et équitable pour tous. En mettant l'accent sur le Web3, Bybit s'associe stratégiquement avec les principaux protocoles de blockchain pour fournir une infrastructure solide et stimuler l'innovation sur la chaîne. Reconnue pour sa sécurité de conservation, ses différentes places de marché, son expérience utilisateur intuitive et ses outils avancés sur la blockchain, Bybit crée des passerelles entre finance traditionnelle et finance décentralisée afin d'aider les concepteurs, les créateurs et les passionnés à libérer tout le potentiel du Web3. Découvrez l'avenir de la finance décentralisée sur Bybit.com .

