Tingkatkan Keahlian Trading Lewat #7Up: Rayakan Hari Jadi Ketujuh, Bybit Bagikan Hadiah Total $2,5 Juta sebagai Bentuk Apresiasi untuk Sekitar 80 Juta Trader di Seluruh Dunia

Mengenai inovasi, pertumbuhan, dan komitmen membangun platform aset digital yang memenuhi regulasi dan berfokus pada pengguna selama tujuh tahun terakhir, Ben Zhou, Co-founder & CEO, Bybit, menyampaikan apresiasi kepada komunitas dan mitra ekosistem Bybit.

"Bybit menilai bahwa setiap trader berhak memperoleh platform yang mempelajari kebutuhan pengguna dan beradaptasi. Kini, platform ini berkembang sebagai sebuah ekosistem yang dibangun atas semangat trading, kegigihan, dan transparansi," ujar Ben Zhou, Co-founder & CEO, Bybit. "Bybit selalu mempertahankan mekanisme dialog secara terbuka—meski kondisi kadang sulit, namun selalu mengutamakan kejujuran—bersama para pengguna. Pada hari jadi yang ketujuh ini, kami ingin berbagi dan merayakan pencapaian bersama komunitas yang telah mendukung kiprah Bybit."

#7Up with Bybit: Hadiah Total $2,5 Juta yang Dibagi secara Berkala

Bybit #7Up menyoroti semangat komunitas yang ingin berkembang dan saling mendukung. Pada 26 November 2025 hingga 6 Januari 2026, para pengguna yang memenuhi persyaratan dapat bergabung dalam kompetisi dalam enam kategori hadiah bertema musim liburan hingga acara puncak "Blast Off" pada Januari 2026. Hadiah dibagikan Bybit berdasarkan partisipasi komunitas dan pencapaian pengguna melalui tiga jalur:

Hadiah Nonstop hingga Akhir Tahun : Enam jenis hadiah yang dibagikan secara berkala tersedia selama periode berlangsung. Pengguna yang memenuhi persyaratan dapat merebut hadiah dengan meningkatkan level avatar Mantle. Di setiap putaran, peserta yang berhasil mencapai level baru bisa meraih hadiah mulai dari 2025 hingga tahun baru.

: Enam jenis hadiah yang dibagikan secara berkala tersedia selama periode berlangsung. Pengguna yang memenuhi persyaratan dapat merebut hadiah dengan meningkatkan level avatar Mantle. Di setiap putaran, peserta yang berhasil mencapai level baru bisa meraih hadiah mulai dari 2025 hingga tahun baru. Hadiah Utama untuk Pemimpin Klasemen : Poin yang terkumpul selama ajang ini berlangsung akan menentukan posisi peserta dalam klasemen. Sebanyak 7.777 peserta dengan posisi teratas akan meraih hadiah besar, sedangkan peserta dengan performa terbaik berhak atas hadiah utama senilai US$77,777 .

: Poin yang terkumpul selama ajang ini berlangsung akan menentukan posisi peserta dalam klasemen. Sebanyak 7.777 peserta dengan posisi teratas akan meraih hadiah besar, sedangkan peserta dengan performa terbaik berhak atas . Undian Berhadiah -- 100% Pasti Menang: Pengguna bisa memperoleh tiket undian dengan menyelesaikan berbagai tugas selama ajang ini berlangsung. Setiap undian dijamin memberikan hadiah, mulai dari minimal 0,7 USDT hingga 77 MNT per tiket.

Membuat Terobosan: Prestasi Regulasi dan Inovasi

Tahun ketujuh Bybit ditandai perkembangan penting dari aspek kepatuhan regulasi. Bybit EU secara resmi memperoleh lisensi Markets in Crypto-Assets (MiCAR) di Austria. Lisensi ini memperkuat komitmen Bybit terhadap regulasi dan layanan jangka panjang bagi pengguna di Eropa sekaligus menjadi model untuk regulasi aset kripto di kawasan tersebut.

Di Uni Emirat Arab, Bybit menjadi bursa kripto pertama yang mendapatkan izin resmi sebagai Virtual Asset Platform Operator dari Securities and Commodities Authority (SCA) setelah izin prinsip diraih Bybit pada awal 2025. Pengakuan ini menegaskan standar tinggi Bybit dalam kepatuhan regulasi, tata kelola, dan sistem keamanan, serta memperkuat posisi Uni Emirat Arab sebagai negara yang memimpin perkembangan regulasi aset digital di pasar global.

Byreal, bursa terdesentralisasi (DEX) berbasiskan Solana yang didukung Bybit, resmi meluncur pada Oktober. Platform ini telah berkembang pesat dan kini menempati peringkat kelima berdasarkan biaya dan pendapatan 30 hari di daftar Solana DEX versi DefiLlama dengan volume trading kumulatif lebih dari US$869 juta. Byreal juga memperluas kerja sama dengan lebih dari 40 proyek di sektor RWA, AI, infrastruktur, dan DeFi, serta mendukung 13 xStocks berupa saham tokenisasi.

Selama setahun terakhir, Bybit meningkatkan integrasi Mantle pada seluruh platform dan memperluas kemitraan strategis, serta mendorong perkembangan infrastruktur DeFi yang lebih canggih. Kolaborasi tersebut membuka gelombang baru inovasi blockchain dan memperluas akses onchain untuk pengguna serta investor institusi.

Tahun 2025 juga mencatat sejarah dalam dunia kripto: kompetisi trading unggulan Bybit, World Series of Trading (WSOT) 2025, meraih gelar GUINNESS WORLD RECORDS™ sebagai kompetisi trading daring dengan peserta terbanyak dalam 24 jam—sebuah pencapaian pertama di industri dan bukti dari kekuatan komunitas Bybit.

Sejak didirikan, Bybit berkomitmen meningkatkan standar kinerja, transparansi, dan pemberdayaan pengguna di sektor kripto dan blockchain. Kepercayaan dan loyalitas pengguna global juga menjadi inspirasi bagi inovasi berkelanjutan, baik di masa bullish maupun bearish. Perayaan ulang tahun ketujuh ini membuktikan semangat kolaboratif dalam komunitas Bybit.

Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang persyaratan dan batasan program: Bybit | #7Up

#Bybit / #CryptoArk /#IMakeIt

Tentang Bybit

Bybit adalah bursa aset kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan. Bybit melayani komunitas global yang mencakup lebih dari 70 juta pengguna. Berdiri pada 2018, Bybit membuat terobosan dari sisi transparansi dalam perdagangan aset terdesentralisasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih simpel, terbuka, dan setara bagi setiap orang. Dengan fokus yang kuat pada Web3, Bybit bermitra secara strategis dengan berbagai protokol blockchain terkemuka. Lewat kemitraan ini, Bybit menyediakan infrastruktur unggulan dan meningkatkan inovasi on-chain. Memiliki reputasi atas layanan kustodian yang aman, marketplace yang beraneka ragam, pengalaman pengguna yang intuitif, serta perangkat blockchain yang aman, Bybit menutup kesenjangan antara TradFi dan DeFi dengan membantu pihak pengembang, kreator, dan penggemar untuk memanfaatkan seluruh potensi Web3. Anda dapat mengeksplorasi masa depan dunia keuangan yang terdesentralisasi di Bybit.com.

Informasi selengkapnya tentang Bybit: Bybit Press

Narahubung media: [email protected]

Kabar terbaru: Komunitas dan Media Sosial Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit