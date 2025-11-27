Sube de nivel con #7Up: el séptimo aniversario de Bybit comparte un agradecimiento de 2,5 millones de dólares con casi 80 millones de operadores en todo el mundo

DUBAI, EAU, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se enorgullece de conmemorar su séptimo aniversario celebrando su comunidad de trading de casi 80 millones de usuarios en todo el mundo. Con 2,5 millones de dólares en recompensas y una serie de eventos conmemorativos a partir de ahora y hasta el nuevo año, los usuarios de Bybit en todo el mundo tendrán la oportunidad de ganar recompensas con actividades festivas y temáticas, así como de compartir los logros de Bybit en el transcurso de los años.

Sube de nivel con #7Up: Bybit, en su 7.° aniversario, comparte un agradecimiento de 2,5 millones de dólares con casi 80 millones de operadores de todo el mundo

Al reflexionar sobre sus siete años de innovación, crecimiento y dedicación a construir una plataforma de activos digitales compatible y centrada en el usuario, Ben Zhou, cofundador y CEO de Bybit, expresó su agradecimiento a la comunidad de Bybit y a los socios del ecosistema.

"Bybit se fundó sobre la premisa de que todos los operadores merecen una plataforma que los escuche y se adapte a sus necesidades. Desde entonces, se ha convertido en un ecosistema basado en la pasión genuina por la industria, la persistencia y la transparencia", afirmó Ben Zhou, cofundador y CEO de Bybit. "La trayectoria de Bybit está cimentada en conversaciones abiertas, a veces complejas, siempre honestas, con nuestros usuarios. Al conmemorar nuestro séptimo aniversario, queremos retribuir y celebrar con la comunidad que hizo posible este viaje".

#7Up con Bybit: 2,5 millones de dólares en recompensas estas fiestas

La celebración #7Up de Bybit destaca el camino de crecimiento, ampliación y apoyo mutuo de la comunidad. Desde el 26 de noviembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, los usuarios y operadores elegibles podrán concursar por seis premios temáticos durante toda la temporada de fiestas hasta el despegue final en enero de 2026. Las recompensas se distribuirán en función de la participación de la comunidad y los logros de los usuarios en tres clasificaciones ganadoras:

Recompensas ininterrumpidas hasta fin de año: se desbloquearán seis bolsas de premios acumulados de temporada durante el período del evento. Los usuarios elegibles podrán ganar entre seis bolsas de premios si alcanzan los niveles de avatar de Mantle. En cada ronda durante las festividades, los participantes que desbloqueen con éxito nuevos niveles podrán ganar recompensas desde 2025 hasta el año nuevo.

se desbloquearán seis bolsas de premios acumulados de temporada durante el período del evento. Los usuarios elegibles podrán ganar entre seis bolsas de premios si alcanzan los niveles de avatar de Mantle. En cada ronda durante las festividades, los participantes que desbloqueen con éxito nuevos niveles podrán ganar recompensas desde 2025 hasta el año nuevo. Tabla de posiciones para el gran premio: los puntos acumulados durante el evento ayudarán a los operadores a asegurar los primeros puestos en la tabla de posiciones principal. Los 7,777 participantes con mayor puntuación compartirán una gran bolsa de premios y el participante con mejor desempeño recibirá el gran premio de 77,777 dólares .

los puntos acumulados durante el evento ayudarán a los operadores a asegurar los primeros puestos en la tabla de posiciones principal. Los 7,777 participantes con mayor puntuación compartirán una gran bolsa de premios y el participante con mejor desempeño recibirá el . Sorteos de la suerte: 100 % de posibilidades de ganar: los usuarios pueden ganar entradas para el sorteo de la suerte si completan diversas tareas designadas durante el período de la campaña. Cada sorteo garantiza un premio con recompensas que van desde un mínimo de 0,7 USDT hasta 77 MNT por cada participación.

Superación de barreras: los logros normativos se unen a la innovación

El séptimo año de Bybit se destacó por un progreso significativo en la alineación normativa, en el que Bybit EU obtuvo oficialmente la licencia de mercados de criptoactivos (MiCAR) en Austria. Esta aprobación fortalece el compromiso de cumplimiento normativo de Bybit y el servicio a largo plazo para los usuarios europeos al proporcionar un modelo para normar los criptoactivos en toda la región.

En los Emiratos Árabes Unidos, Bybit se convirtió en la primera bolsa de criptomonedas en obtener una licencia de operador de plataforma de activos virtuales completa de la Autoridad de Valores y Productos Básicos (SCA) de los Emiratos Árabes Unidos, luego de una aprobación preliminar a principios de 2025. El reconocimiento destaca la reputación que se ha granjeado Bybit por sus altos estándares en cumplimiento, gobernanza y seguridad, lo que posiciona aún más a los EAU como líder mundial en la reglamentación de activos digitales.

Byreal, una bolsa descentralizada (DEX) basada en Solana y respaldada por Bybit, se lanzó en octubre para acelerar el desarrollo de la infraestructura de liquidez descentralizada. La plataforma ha logrado una tracción notable en un breve lapso de tiempo y, actualmente, ocupa el puesto No. 5 en tarifas e ingresos a 30 días en la clasificación Solana DEX de DefiLlama con más de 869 millones de dólares en volumen acumulado de operaciones. La plataforma ha ampliado sus asociaciones a más de 40 proyectos en activos del mundo real (RWA), IA, infraestructura y finanzas descentralizadas (DeFi), y admite 13 acciones tokenizadas de xStocks a través de su capa de ejecución avanzada.

El año pasado, Bybit mejoró la integración de Mantle en toda su plataforma y profundizó la alianza estratégica para impulsar el rápido desarrollo e integración de la infraestructura DeFi avanzada. Esta asociación marca una nueva ola de innovación en blockchain y posiciona a Bybit a la vanguardia del creciente acceso a sofisticadas herramientas en cadena para usuarios e instituciones sin distinción.

El año 2025 también marcó el primer GUINNESS WORLD RECORDS™ de las criptomonedas: la competencia de operaciones insignia de Bybit, la World Series of Trading (WSOT) 2025, hizo historia al obtener un título GUINNESS WORLD RECORDS™ por la mayor cantidad de participantes en una competencia de operaciones en línea en 24 horas, una primicia en la industria y una manifestación del poder de la comunidad.

Desde sus inicios, Bybit se ha comprometido a elevar los estándares de rendimiento, transparencia y empoderamiento del usuario en el sector de criptomonedas y blockchain. La confianza y la lealtad de la base global de usuarios de Bybit han inspirado una innovación y resiliencia constantes a través de las épocas alcistas y bajistas. El 7.° aniversario se destaca como un testimonio del espíritu colaborativo y la energía dentro de la comunidad de Bybit.

Se aplican términos y condiciones. Para conocer detalles sobre la elegibilidad y las restricciones, los usuarios pueden visitar: Bybit | #7Up

#Bybit / #CryptoArk /#IMakeIt

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones y presta servicio a una comunidad mundial de más de 70 millones de usuarios. Bybit, fundada en 2018, redefine la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit mantiene un sólido enfoque en Web3 y ha establecido asociaciones estratégicas con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura sólida e impulsar la innovación en la cadena. Bybit es reconocida por su custodia segura, sus mercados diversos, su experiencia de usuario intuitiva y sus herramientas de blockchain avanzadas, características que le permiten cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales (TradFi) y las finanzas descentralizadas (DeFi) para ayudar a diseñadores, creadores y entusiastas a aprovechar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com .

Para conocer más detalles sobre Bybit, visite Bybit Press

Para consultas de los medios de comunicación, comuníquese con: [email protected]

Para recibir novedades, siga a: Comunidades y redes sociales de Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832935/Level_Up__7Up_Bybit_s_7th_Anniversary_Shares_a__2_5.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

FUENTE Bybit