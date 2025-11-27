Sali di livello con #7Up: Per il suo settimo anniversario, Bybit condivide un ringraziamento da 2,5 milioni di dollari con quasi 80 milioni di trader in tutto il mondo

DUBAI, EAU, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , il secondo exchange di criptovalute al mondo, è orgoglioso di festeggiare il suo settimo anniversario celebrando i quasi 80 milioni di utenti della sua community mondiale di trading. Con 2,5 milioni di dollari in palio, una serie di eventi celebrativi da ora al nuovo anno offrirà agli utenti Bybit di tutto il mondo l'opportunità di vincere premi con attività per le festività natalizie e a tema e di condividere i traguardi raggiunti da Bybit nel corso degli anni.

Riflettendo su sette anni di innovazione, crescita e dedizione alla creazione di una piattaforma di asset digitali conforme e incentrata sull'utente, Ben Zhou, Co-fondatore e CEO di Bybit, ha espresso apprezzamento per la comunità e per i partner dell'ecosistema di Bybit.

"Bybit è stata fondata sull'idea che tutti i trader meritano una piattaforma che li ascolti e si adatti. Da allora è cresciuta fino a diventare un ecosistema plasmato da una passione genuina per il settore, dalla perseveranza e dalla trasparenza", ha dichiarato Ben Zhou, Co-fondatore e CEO di Bybit. "Il percorso di Bybit è guidato da conversazioni aperte - talvolta difficili, ma sempre oneste - con i nostri utenti. In occasione del nostro settimo anniversario, vogliamo ricambiare la fiducia e festeggiare con la comunità che ha reso possibile questo viaggio".

#7Up con Bybit: 2,5 milioni di dollari in premi stagionali

I festeggiamenti #7Up di Bybit esaltano il percorso della community, che cresce, si espande e si sostiene a vicenda. Dal 26 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, gli utenti trader idonei potranno partecipare a sei estrazioni a tema per tutta la durata delle festività natalizie, fino al Blast Off finale di gennaio 2026. I premi sono distribuiti in base al coinvolgimento della community e ai risultati ottenuti dagli utenti in tre percorsi di vincita:

Premi non-stop fino a fine anno: Per tutta la durata dell'evento saranno aperte sei estrazioni stagionali. Gli utenti idonei possono vincere premi nelle sei estrazioni raggiungendo i livelli avatar di Mantle. In ogni round per tutte le festività natalizie, i partecipanti che riusciranno a sbloccare nuovi livelli vinceranno ricompense che andranno dal 2025 fino al nuovo anno.

Per tutta la durata dell'evento saranno aperte sei estrazioni stagionali. Gli utenti idonei possono vincere premi nelle sei estrazioni raggiungendo i livelli avatar di Mantle. In ogni round per tutte le festività natalizie, i partecipanti che riusciranno a sbloccare nuovi livelli vinceranno ricompense che andranno dal 2025 fino al nuovo anno. Classifica del Gran Premio: I punti accumulati durante l'evento aiuteranno i trader ad assicurarsi i primi posti nella classifica principale. I 7.777 partecipanti con il punteggio più alto si spartiranno un ricco montepremi, e il partecipante con il punteggio migliore avrà diritto al primo premio di $ 77.777 .

I punti accumulati durante l'evento aiuteranno i trader ad assicurarsi i primi posti nella classifica principale. I 7.777 partecipanti con il punteggio più alto si spartiranno un ricco montepremi, e il partecipante con il punteggio migliore avrà diritto al . Estrazioni fortunate - 100% di possibilità di vincita: Durante il periodo della campagna, completando una serie di compiti designati gli utenti possono vincere biglietti per l'estrazione a premi. Ogni estrazione garantisce un premio con ricompense che vanno da un minimo di 0,7 USDT fino a 77 MNT per ogni partecipazione.

Giù le barriere: I traguardi normativi incontrano l'innovazione

Il settimo anno di Bybit ha visto significativi progressi nell'allineamento normativo, con Bybit EU che ha ottenuto ufficialmente la licenza Markets in Crypto-Assets (MiCAR) in Austria. Questa approvazione rafforza l'impegno di Bybit in tema di conformità e di servizio a lungo termine per gli utenti europei, fornendo un modello per la regolamentazione delle criptovalute in tutta la regione.

Negli Emirati Arabi Uniti, Bybit è diventato il primo exchange di criptovalute a ottenere una licenza completa di operatore di piattaforma di asset virtuali dalla Securities and Commodities Authority (SCA) degli Emirati Arabi Uniti, a seguito di un'approvazione di massima a inizio 2025. Il riconoscimento sottolinea la reputazione di Bybit per gli elevati standard di conformità, governance e sicurezza, posizionando ulteriormente gli Emirati Arabi Uniti come leader mondiale nella regolamentazione delle risorse digitali.

Byreal, uno scambio decentralizzato (DEX) basato su Solana e supportato da Bybit, è stato lanciato a ottobre, accelerando lo sviluppo di infrastrutture di liquidità decentralizzate. La piattaforma ha raggiunto una trazione notevole in un breve lasso di tempo, classificandosi attualmente al quinto posto per commissioni e ricavi a 30 giorni nella classifica Solana DEX di DefiLlama , con oltre 869 milioni di dollari di volume di scambi cumulativo. La piattaforma ha esteso le partnership a oltre 40 progetti su asset del mondo reale (RWA), intelligenza artificiale, infrastrutture e DeFi e supporta 13 azioni tokenizzate xStocks tramite il suo livello di esecuzione avanzato.

Nell'ultimo anno, Bybit ha migliorato l'integrazione di Mantle sulla sua piattaforma e ha rafforzato l'alleanza strategica, alimentando il rapido sviluppo e l'integrazione di infrastrutture DeFi avanzate. Questa partnership segna una nuova tornata di innovazione blockchain e posiziona Bybit all'avanguardia nell'ampliare l'accesso a sofisticati strumenti onchain sia per gli utenti che per le istituzioni.

Il 2025 ha segnato anche il primo GUINNESS WORLD RECORD™ per le criptovalute: la competizione di trading di punta di Bybit, la World Series of Trading (WSOT) 2025, ha fatto la storia aggiudicandosi il titolo GUINNESS WORLD RECORDS™ per il maggior numero di partecipanti a una competizione di trading online in 24 ore, una novità nel settore e una dimostrazione della portata della community.

Fin dalla sua nascita, Bybit si è impegnata ad alzare gli standard di prestazioni, trasparenza e responsabilizzazione degli utenti nel settore delle criptovalute e della blockchain. La fiducia e la lealtà della base di utenti globale di Bybit hanno ispirato innovazione e resilienza continue, tra i rialzi e i ribassi. Il settimo anniversario è una testimonianza dello spirito collaborativo e dell'energia che caratterizza la community di Bybit.

