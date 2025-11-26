Level Up with #7Up: Bybit's 7e verjaardag deelt een bedankje van $2,5 miljoen met bijna 80 miljoen traders wereldwijd

DUBAI, VAE, 26 november 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , 's werelds op een na grootste cryptobeurs, viert trots haar zevende verjaardag en zet haar tradinggemeenschap van bijna 80 miljoen gebruikers over de hele wereld in de bloemetjes voor deze gelegenheid. Met rewards voor een totaal bedrag van $2,5 miljoen, zullen een reeks feestelijke evenementen vanaf nu tot in het nieuwe jaar gebruikers van Bybit wereldwijd de kans bieden om rewards te winnen via feestelijke en thema-activiteiten, en te delen in Bybit's verwezenlijkingen door de jaren heen.

Level Up with #7Up: Bybit’s 7th Anniversary Shares a $2.5 Million Thank-You with Nearly 80 Million Traders Worldwide

Terugblikkend op zeven jaar innovatie, groei en toewijding aan het bouwen van een conform, gebruikersgericht digitaal activaplatform, sprak Ben Zhou, Co-founder en CEO van Bybit, zijn waardering uit voor de gemeenschap en ecosysteempartners van Bybit.

"Bybit werd opgericht vanuit het idee dat alle traders een platform verdienen dat luistert en zich aanpast. Sindsdien is het uitgegroeid tot een ecosysteem gevormd door oprechte passie voor de sector, doorzettingsvermogen en transparantie," aldus Ben Zhou, co-founder en CEO van Bybit. "De evolutie van Bybit wordt geleid door open gesprekken — soms uitdagend, maar altijd eerlijk — met onze gebruikers. Nu we onze zevende verjaardag vieren, willen we iets terug schenken en dit vieren met de gemeenschap die deze evolutie mogelijk heeft gemaakt."

#7Up with Bybit: $2,5 miljoen seizoensgebonden rewards

De Bybit #7Up-viering benadrukt de evolutie van de gemeenschap om samen te groeien, op schaal te komen en elkaar verder te helpen. Van 26 november 2025 tot 6 januari 2026 kunnen gebruikers die in aanmerking komen aan zes thematische prijzenpotten deelnemen tijdens de vakantieperiode tot aan de laatste Blast Off in januari 2026. De rewards worden uitgekeerd op basis van betrokkenheid bij de gemeenschap en prestaties van gebruikers in drie winnende tracks:

Non-stop rewards om het jaar af te sluiten: Zes seizoensgebonden prijzenpotten worden tijdens de evenementenperiode vrijgegeven. Gebruikers die in aanmerking komen, maken kans om te winnen uit zes prijzenpotten door avatar levels van Mantle te bereiken. In elke ronde tijdens de vakantieperiode maken deelnemers die met succes nieuwe levels ontsluiten kans op rewards, van 2025 tot in het nieuwe jaar.

Grand Prize Leaderboard: Punten die tijdens het evenement worden verzameld, helpen traders om hun toppositie in het hoofdklassement veilig te stellen. Onder de hoogst geplaatste 7.777 deelnemers wordt een grote prijzenpot verdeeld, waarbij de best presterende deelnemer recht heeft op de hoofdprijs van $77.777 .

Lucky Draws - 100% kans om te winnen: Gebruikers kunnen Lucky Draw-items winnen door tijdens de campagneperiode verschillende specifieke taken uit te voeren. Elke trekking garandeert een prijs met rewards variërend van minimaal 0,7 USDT tot 77 MNT voor elke inzending.

Barrières doorbreken: regelgevende prestaties verzoenen met innovatie

Het zevende jaar van Bybit omvatte een aanzienlijke vooruitgang op gebied van aanpassing aan de regelgeving, met Bybit EU die officieel de MiCAR-licentie (Markets in Crypto-Assets) in Oostenrijk heeft verkregen. Deze goedkeuring versterkt Bybit's toewijding aan naleving en langetermijndienstverlening aan Europese gebruikers, en biedt een model voor de regulering van cryptoactiva in de hele regio.

In de VAE werd Bybit de eerste cryptobeurs die een volledige Virtual Asset Platform Operator License kreeg van de SCA (Securities & Commodities Authority) van de VAE, na een voorlopige goedkeuring begin 2025. Deze erkenning getuigt van Bybit's reputatie voor hoge standaarden op gebied van naleving, beheer en beveiliging en positioneert de VAE verder als een wereldleider in de regulering van digitale activa.

Byreal, een op Solana gebaseerde DEX (gedecentraliseerde beurs) gesteund door Bybit, werd in oktober gelanceerd en versnelt de ontwikkeling van gedecentraliseerde liquiditeitsinfrastructuur. Het platform is in korte tijd bijzonder populair geworden en staat momenteel op nummer 5 wat betreft vergoedingen en inkomsten over 30 dagen op DefiLlama's Solana DEX-ranglijst met meer dan $869 miljoen aan cumulatief handelsvolume. Het platform heeft haar partnerschappen uitgebreid naar meer dan 40 projecten op gebied van RWA (real-world assets), AI, infrastructuur en DeFi, en ondersteunt 13 xStocks getokeniseerde aandelen via haar geavanceerde uitvoeringslaag.

Het afgelopen jaar heeft Bybit de integratie van Mantle over het hele platform verbeterd en de strategische alliantie verdiept, wat de snelle ontwikkeling en integratie van geavanceerde DeFi-infrastructuur stimuleert. Dit partnerschap luidt een nieuwe golf van blockchain-innovatie in en positioneert Bybit in de voorhoede van de groeiende toegang tot geavanceerde onchain tools voor zowel gebruikers als instellingen.

2025 betekende ook de eerste GUINNESS WORLD RECORDS™ voor crypto: de WSOT (World Series of Trading (WSOT) 2025, de opmerkelijke tradingwedstrijd van Bybit, schreef geschiedenis door het verdienen van een GUINNESS WORLD RECORDS™-titel voor de meeste deelnemers in een online tradingwedstrijd binnen 24 uur, een primeur in de sector en een getuigenis van de kracht van de gemeenschap.

Sinds de oprichting heeft Bybit zich ingezet om de normen voor prestaties, transparantie en gebruikersemancipatie in de crypto- en blockchainsector op een hoger peil te brengen. Het vertrouwen en de loyaliteit van de wereldwijde gebruikersbasis van Bybit hebben geleid tot voortdurende innovatie en veerkracht door hoogten en laagten heen. De 7e verjaardag is een bewijs van de samenwerkingsgeest en energie binnen de Bybit-gemeenschap.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing. Voor meer informatie of men in aanmerking komt en eventuele beperkingen, kunnen gebruikers terecht op: Bybit | #7Up

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume en bedient een wereldwijde gemeenschap van meer dan 70 miljoen gebruikers. Bybit is opgericht in 2018 en herdefinieert openheid in de gedecentraliseerde wereld door het creëren van een eenvoudiger, open en gelijk ecosysteem voor iedereen.

