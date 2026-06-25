Sugon se destaca na Europa e lidera o ranking IO500

HAMBURGO, Alemanha, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Sugon apresentou suas soluções abrangentes para IA e computação avançada na ISC High Performance 2026, refletindo a evolução do setor em direção a uma infraestrutura de computação integrada para pesquisa científica impulsionada por IA e aplicações corporativas.

A apresentação abrangeu supernós de IA, superclusters de IA, armazenamento de alto desempenho, redes RDMA, soluções de data center refrigeradas a líquido, servidores, estações de trabalho e serviços de computação — demonstrando recursos de ponta a ponta em computação, redes, armazenamento e infraestrutura. O portfólio suporta treinamento e inferência de IA em larga escala, simulação científica e outras cargas de trabalho intensivas em dados.

Paralelamente, os resultados mais recentes do benchmark IO500 foram divulgados durante a conferência. O sistema de armazenamento distribuído 100% flash ParaStor F9000 da Sugon alcançou a posição nº 1 tanto na lista IO500 Production SC26 quanto na lista 10 Node Production SC26 — as duas categorias de produção deste benchmark de desempenho de armazenamento amplamente reconhecido. Essas listas classificam exclusivamente sistemas implantados em ambientes operacionais reais que cumprem critérios adicionais de redundância e utilização. A conquista do primeiro lugar em ambas as listas confirma que o ParaStor F9000 entrega um desempenho de armazenamento líder global sob condições reais de produção. O resultado consolida o histórico da Sugon no IO500, que inclui uma vitória anterior em primeiro lugar no 10-Node Challenge na SC22.

À medida que a adoção de IA se acelera na pesquisa e na indústria, os requisitos de infraestrutura estão migrando do desempenho máximo do hardware para a eficiência em nível de sistema. As organizações buscam cada vez mais plataformas que unifiquem computação, redes, armazenamento e software — sendo mais fáceis de implantar, gerenciar e dimensionar, ao mesmo tempo que suportam cargas de trabalho diversas e simultâneas.

Fundada em 1996, a Sugon desenvolve infraestrutura de computação que abrange servidores, armazenamento, redes, sistemas de computação inteligente e tecnologias de data center, atendendo a empresas, companhias de internet, instituições de pesquisa, universidades e organizações do setor público.

Na ISC 2026, a Sugon apresentou não apenas produtos individuais, mas uma visão de infraestrutura de IA aberta e colaborativa. A empresa trabalha com parceiros em todo o ecossistema global para combinar inovação tecnológica com entrega confiável e serviço de longo prazo, ajudando os clientes a construírem plataformas de computação eficientes e sustentáveis e contribuindo para um futuro mais aberto e interconectado para a IA e a computação científica.

FONTE Sugon