Sugon บุกตลาดยุโรป โชว์ศักยภาพผงาดคว้าอันดับหนึ่งใน IO500
News provided bySugon
26 Jun, 2026, 21:26 CST
ฮัมบูร์ก, เยอรมนี, 26 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Sugon ยกทัพโซลูชันล้ำสมัยสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบประมวลผลขั้นสูง ร่วมจัดแสดงในงาน ISC High Performance 2026 สะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจด้วยขุมพลัง AI
ไฮไลต์ภายในงานครอบคลุมตั้งแต่ AI ซูเปอร์โนด, AI ซูเปอร์คลัสเตอร์, ระบบจัดเก็บข้อมูลสมรรถนะสูง, เครือข่าย RDMA, โซลูชันศูนย์ข้อมูลแบบระบายความร้อนด้วยของเหลว, เซิร์ฟเวอร์, สถานีงาน ตลอดจนบริการด้านการประมวลผล ซึ่งสะท้อนขีดความสามารถแบบครบวงจร ทั้งในด้านการประมวลผล เครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการฝึกฝนและการอนุมานของโมเดล AI ขนาดใหญ่ การจำลองสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงภาระงานที่ต้องอาศัยการประมวลผลข้อมูลมหาศาล
ขณะเดียวกัน ในระหว่างการประชุมยังได้มีการเปิดเผยผลการทดสอบตามเกณฑ์ IO500 ซึ่งระบบจัดเก็บข้อมูลออลแฟลชแบบกระจาย รุ่น ParaStor F9000 ของ Sugon สามารถคว้าอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จใน 2 หมวดหลักสำหรับการใช้งานจริง ได้แก่ IO500 Production SC26 List และ 10 Node Production SC26 List ซึ่งทั้งสองหมวดนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม โดยจะจำกัดการให้คะแนนเฉพาะระบบที่มีการนำไปติดตั้งใช้งานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง รวมถึงต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดเพิ่มเติมด้านระบบสำรองข้อมูลและการใช้งานจริงเท่านั้น การครองอันดับ 1 ในทั้งสองหมวดพร้อมกันจึงเป็นเครื่องการันตีว่า ParaStor F9000 มอบสมรรถนะการจัดเก็บข้อมูลระดับแถวหน้าของโลกในการปฏิบัติงานจริง ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของ Sugon บนเวที IO500 หลังจากที่เคยคว้าอันดับ 1 ในหมวด 10-Node Challenge ที่ SC22 มาแล้ว
ในยุคที่เทคโนโลยี AI กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในภาคการวิจัยและภาคอุตสาหกรรม ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานจึงกำลังเปลี่ยนผ่าน จากเดิมที่มุ่งเน้นเพียงประสิทธิภาพสูงสุดของฮาร์ดแวร์ ไปสู่การให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในระดับภาพรวมของทั้งระบบ ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันหันมามองหาแพลตฟอร์มที่สามารถผสานรวมระบบประมวลผล เครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์เข้าไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้ติดตั้ง บริหารจัดการ และขยายระบบในอนาคตได้ง่ายขึ้น พร้อมรองรับภาระงานที่หลากหลายและเกิดขึ้นพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sugon ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 โดยเป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล ครอบคลุมทั้งเซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบประมวลผลอัจฉริยะ และเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัทอินเทอร์เน็ต สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
ในงาน ISC 2026 ที่ผ่านมา Sugon ไม่เพียงแต่นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาจัดแสดงเท่านั้น แต่ยังร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบเปิดที่เน้นการทำงานร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้จับมือกับพันธมิตรในอีโคซิสเต็มระดับโลก เพื่อนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาผสานรวมเข้ากับการส่งมอบที่น่าเชื่อถือและการบริการในระยะยาว ช่วยให้ลูกค้าสร้างแพลตฟอร์มการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมร่วมขับเคลื่อนอนาคตวงการ AI และระบบประมวลผลทางวิทยาศาสตร์ให้มีความเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
SOURCE Sugon
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