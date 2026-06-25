Sugon se presenta en Europa y encabeza el IO500

HAMBURGO, Alemania, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Sugon presentó sus soluciones integrales para IA y computación avanzada en ISC High Performance 2026, las cuales reflejan la evolución de la industria hacia una infraestructura informática integrada para la investigación científica impulsada por IA y las aplicaciones empresariales.

La muestra abarcó supernodos de IA, supercúmulos de IA, almacenamiento de alto rendimiento, redes RDMA, soluciones de centros de datos refrigerados por líquido, servidores, estaciones de trabajo y servicios informáticos, lo que demuestra las capacidades de extremo a extremo en informática, redes, almacenamiento e infraestructura. La cartera admite capacitación e inferencia de IA a gran escala, simulación científica y otras cargas de trabajo con uso intensivo de datos.

Por separado, los últimos resultados de referencia de IO500 se publicaron durante la conferencia. El sistema de almacenamiento all-flash distribuido ParaStor F9000 de Sugon alcanzó la posición n.° 1 tanto en la Lista SC26 de producción IO500 como en la Lista SC26 de producción de 10 nodos, las dos categorías de producción de este punto de referencia de rendimiento de almacenamiento ampliamente reconocido. Estas listas clasifican exclusivamente los sistemas implementados en entornos operativos reales que cumplen con criterios adicionales de redundancia y uso. Haber alcanzado el puesto n.° 1 en ambos aspectos confirma que ParaStor F9000 ofrece un rendimiento de almacenamiento líder a nivel mundial en condiciones de producción reales. El resultado se basa en el historial de Sugon en IO500, incluido un anterior primer puesto en el Desafío de 10 nodos en SC22.

A medida que la adopción de la IA se acelera en la investigación y la industria, los requisitos de infraestructura están pasando del rendimiento máximo del hardware a la eficiencia en el nivel del sistema. Las organizaciones buscan cada vez más plataformas que unifiquen la informática, las redes, el almacenamiento y el software: más fáciles de implementar, administrar y escalar, a la vez que admiten cargas de trabajo diversas y simultáneas.

Fundada en 1996, Sugon desarrolla infraestructura informática que abarca servidores, almacenamiento, redes, sistemas informáticos inteligentes y tecnologías de centros de datos, para servir a empresas, compañías de Internet, instituciones de investigación, universidades y organizaciones del sector público.

En ISC 2026, Sugon presentó no solo productos individuales, sino también una visión de infraestructura de IA abierta y colaborativa. La empresa trabaja con socios en todo el ecosistema mundial para combinar la innovación tecnológica con una entrega confiable y un servicio a largo plazo, para ayudar a los clientes a construir plataformas informáticas eficientes y sostenibles y contribuir a un futuro más abierto e interconectado para la IA y la informática científica.

FUENTE Sugon