Sugon présente ses produits en Europe et arrive en tête du classement IO500

HAMBOURG, Allemagne, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Sugon a présenté ses solutions complètes pour l'IA et le calcul avancé lors de l'ISC High Performance 2026, reflétant ainsi l'évolution du secteur vers des infrastructures informatiques intégrées destinées à la recherche scientifique et aux applications d'entreprise basées sur l'IA.

Cette présentation a porté sur les supernœuds IA, les superclusters IA, le stockage haute performance, les réseaux RDMA, les solutions de centres de données à refroidissement liquide, les serveurs, les stations de travail et les services informatiques, illustrant ainsi des capacités de bout en bout dans les domaines du calcul, des réseaux, du stockage et des infrastructures. Cette gamme de produits prend en charge l'entraînement et l'inférence en IA à grande échelle, la simulation scientifique et d'autres charges de travail gourmandes en données.

Par ailleurs, les derniers résultats du classement IO500 ont été dévoilés lors de la conférence. Le système de stockage distribué 100 % flash ParaStor F9000 de Sugon s'est classé en tête du classement IO500 Production SC26 et du classement 10 Node Production SC26 — les deux catégories de production de cet indice de référence des performances de stockage largement reconnu. Ces classements ne prennent en compte que les systèmes déployés dans des environnements opérationnels réels et répondant à des critères supplémentaires en matière de redondance et d'utilisation. Le fait d'avoir atteint la première place dans ces deux classements confirme que le ParaStor F9000 offre des performances de stockage de premier ordre à l'échelle mondiale dans des conditions de production réelles. Ce résultat s'inscrit dans la lignée des performances passées de Sugon au classement IO500, notamment sa première place remportée lors du « 10-Node Challenge » à l'occasion de la SC22.

À mesure que l'adoption de l'IA s'accélère dans les domaines de la recherche et de l'industrie, les besoins en infrastructure évoluent : l'accent n'est plus mis sur les performances maximales du matériel, mais sur l'efficacité au niveau du système. Les entreprises recherchent de plus en plus des plateformes qui regroupent l'informatique, les réseaux, le stockage et les logiciels — des plateformes plus faciles à déployer, à gérer et à faire évoluer, tout en prenant en charge des charges de travail variées et simultanées.

Fondée en 1996, Sugon développe des infrastructures informatiques couvrant les serveurs, le stockage, les réseaux, les systèmes informatiques intelligents et les technologies de centres de données, au service des entreprises, des sociétés Internet, des instituts de recherche, des universités et des organismes du secteur public.

Lors de l'ISC 2026, Sugon a présenté non seulement des produits individuels, mais aussi une vision d'une infrastructure d'IA ouverte et collaborative. L'entreprise collabore avec des partenaires issus de l'écosystème mondial afin d'allier innovation technologique, fiabilité des livraisons et service à long terme. Elle aide ainsi ses clients à mettre en place des plateformes informatiques efficaces et durables, et contribue à un avenir plus ouvert et interconnecté pour l'IA et le calcul scientifique.