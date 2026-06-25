Sugon Tampilkan Solusi AI dan Komputasi Canggih di Eropa, Pimpin Peringkat IO500

Sugon menampilkan portofolio yang mencakup AI supernode, AI supercluster, sistem penyimpanan data berkinerja tinggi, jaringan RDMA, solusi pusat data berpendingin cairan, server, workstation, hingga layanan komputasi. Portofolio tersebut membuktikan kapabilitas Sugon dalam menyediakan solusi lengkap yang mengintegrasikan komputasi, jaringan, penyimpanan data, dan infrastruktur. Berbagai solusi tersebut mendukung pelatihan dan inferensi AI berskala besar, simulasi ilmiah, serta berbagai beban kerja (workload) yang membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah besar.

Dalam konferensi yang sama, pihak penyelenggara acara juga mengumumkan hasil terbaru benchmark IO500. Sistem penyimpanan data distributed all-flash ParaStor F9000 buatan Sugon berhasil meraih peringkat pertama dalam daftar "IO500 Production SC26" dan "10 Node Production SC26", dua kategori produksi dalam benchmark performa sistem penyimpanan data yang diakui secara luas di industri. Kedua kategori tersebut hanya menilai sistem yang telah digunakan dalam lingkungan operasional nyata dan memenuhi persyaratan tambahan terkait redundansi serta tingkat pemanfaatan. Pencapaian peringkat pertama pada kedua kategori tersebut menegaskan kemampuan ParaStor F9000 dalam menghadirkan kinerja sistem penyimpanan data kelas dunia dengan kondisi operasional sesungguhnya. Prestasi ini juga mempertahankan rekam jejak Sugon di IO500 yang sebelumnya meraih peringkat pertama pada kategori 10-Node Challenge dalam ajang SC22.

Seiring dengan meningkatnya adopsi AI di sektor riset maupun industri, kebutuhan infrastruktur komputasi juga terus berubah. Banyak perusahaan kini tidak lagi hanya berfokus pada performa perangkat keras, namun semakin mengutamakan efisiensi sistem secara menyeluruh. Untuk itu, semakin banyak perusahaan yang mencari platform terintegrasi yang menggabungkan komputasi, jaringan, penyimpanan data, dan perangkat lunak agar lebih mudah diterapkan, dikelola, serta dikembangkan sesuai kebutuhan, serta mampu menangani berbagai beban kerja secara bersamaan.

Berdiri pada 1996, Sugon mengembangkan berbagai solusi infrastruktur komputasi yang meliputi server, sistem penyimpanan data, jaringan, sistem komputasi cerdas, serta teknologi pusat data. Berbagai solusi tersebut digunakan oleh perusahaan, perusahaan internet, lembaga riset, perguruan tinggi, hingga instansi pemerintah.

Melalui ISC High Performance 2026, Sugon tidak hanya menampilkan berbagai produk, melainkan juga memperkenalkan visinya dalam membangun infrastruktur AI yang terbuka dan kolaboratif. Sugon bekerja sama dengan mitra di berbagai negara untuk memadukan inovasi teknologi, kemampuan implementasi yang andal, serta layanan jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, Sugon membantu pelanggan membangun platform komputasi yang efisien dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya ekosistem AI dan komputasi ilmiah yang semakin terbuka dan saling terhubung.

SOURCE Sugon