Sugon Pamer di Eropah, Ungguli IO500

HAMBURG, Jerman, 25 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Sugon mempamerkan penyelesaian komprehensifnya untuk AI dan pengkomputeran termaju di ISC High Performance 2026, sekali gus mencerminkan evolusi industri ke arah infrastruktur pengkomputeran bersepadu bagi penyelidikan saintifik dipacu AI dan aplikasi perusahaan.

Pameran tersebut merangkumi supernod AI, superkluster AI, storan berprestasi tinggi, rangkaian RDMA, penyelesaian pusat data sejuk cecair, pelayan, stesen kerja dan perkhidmatan pengkomputeran — menunjukkan keupayaan hujung-ke-hujung merentasi pengkomputeran, rangkaian, storan dan infrastruktur. Portfolio tersebut menyokong latihan dan inferens AI berskala besar, simulasi saintifik serta beban kerja intensif data yang lain.

Secara berasingan, keputusan penanda aras IO500 terkini turut dikeluarkan semasa persidangan. Sistem storan kilat penuh teragih ParaStor F9000 Sugon mencapai kedudukan No. 1 dalam kedua-dua kategori IO500 Production SC26 List dan 10 Node Production SC26 List — dua kategori pengeluaran bagi penanda aras prestasi storan yang diiktiraf secara meluas ini. Senarai ini menilai sistem secara eksklusif yang digunakan dalam persekitaran operasi sebenar dan memenuhi kriteria tambahan bagi kelewahan serta penggunaan. Pencapaian kedudukan No. 1 dalam kedua-dua kategori mengesahkan bahawa ParaStor F9000 memberikan prestasi storan terunggul di peringkat global dalam keadaan pengeluaran sebenar. Keputusan tersebut dicapai berdasarkan rekod prestasi Sugon dalam IO500, termasuk keputusan akhir dengan mencapai kedudukan No. 1 sebelum ini dalam kategori 10-Node Challenge di SC22.

Seiring penerimagunaan AI yang semakin pantas dalam bidang penyelidikan dan industri, keperluan infrastruktur beralih daripada prestasi perkakasan puncak kepada kecekapan peringkat sistem. Organisasi semakin mencari platform yang menyatukan pengkomputeran, rangkaian, storan dan perisian — yang lebih mudah digunakan, diurus serta diskalakan, sambil menyokong beban kerja yang pelbagai dan serentak.

Ditubuhkan pada tahun 1996, Sugon membangunkan infrastruktur pengkomputeran yang merangkumi pelayan, storan, rangkaian, sistem pengkomputeran pintar dan teknologi pusat data, menawarkan keperluan kepada perusahaan, syarikat internet, institusi penyelidikan, universiti dan organisasi sektor awam.

Di ISC 2026, Sugon bukan sahaja mempersembahkan produk individu, bahkan visinya terhadap infrastruktur AI terbuka dan kolaboratif. Syarikat bekerjasama dengan rakan kongsi dalam ekosistem global bagi menggabungkan inovasi teknologi dengan penyampaian yang boleh dipercayai serta perkhidmatan jangka panjang — bagi membantu pelanggan membangunkan platform pengkomputeran yang cekap dan mampan, serta menyumbang kepada masa depan yang lebih terbuka dan saling berhubung untuk AI serta pengkomputeran saintifik.

SOURCE Sugon