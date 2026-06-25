Sugon تستعرض حلولها في أوروبا وتتصدّر IO500

هامبورغ، ألمانيا، 25 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- استعرضت Sugon حلولها الشاملة للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة خلال ISC High Performance 2026، بما يعكس تحوّل القطاع نحو البنية التحتية المتكاملة للحوسبة الداعمة للبحث العلمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي وتطبيقات المؤسسات.

شمل العرض العقد الفائقة للذكاء الاصطناعي، والعناقيد الفائقة للذكاء الاصطناعي، والتخزين عالي الأداء، وشبكات الوصول المباشر للذاكرة عن بُعد (RDMA)، وحلول مراكز البيانات المبردة بالسائل، والخوادم، ومحطات العمل، وخدمات الحوسبة، مما يبرز قدرات متكاملة من طرف إلى طرف في مجالات الحوسبة والشبكات والتخزين والبنية التحتية. تدعم هذه المجموعة من الحلول تدريب الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع والاستدلال والمحاكاة العلمية وغيرها من أعباء العمل كثيفة البيانات.

في سياق منفصل، أُعلن خلال المؤتمر عن أحدث نتائج قياس الأداء الخاصة بـ IO500. حقق نظام ParaStor F9000 من Sugon، وهو نظام تخزين موزع قائم بالكامل على الذاكرة الوميضية، المركز الأول في كل من قائمة IO500 Production SC26 وقائمة 10 Node Production SC26، وهما فئتا الإنتاج في هذا المعيار المعترف به على نطاق واسع لقياس أداء التخزين. لا تصنّف هاتان القائمتان إلا الأنظمة المنشورة في بيئات تشغيل فعلية، والمستوفية لمعايير إضافية تتعلق بالتكرار والاستخدام. يؤكد إحراز المركز الأول في القائمتين أن ParaStor F9000 يقدّم أداء تخزين رائدًا عالميًا في ظل ظروف الإنتاج الفعلية. تستند هذه النتيجة إلى سجل أداء Sugon في IO500، بما في ذلك إحرازها المركز الأول سابقًا في تحدي 10-Node خلال SC22.

مع تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي في الأوساط البحثية والقطاعات الصناعية، تتحول متطلبات البنية التحتية من التركيز على الأداء الأقصى للأجهزة إلى الكفاءة على مستوى النظام. تسعى المؤسسات بصورة متزايدة إلى منصات توحّد الحوسبة والشبكات والتخزين والبرمجيات، وتتميز بسهولة النشر والإدارة وتوسيع النطاق، مع دعم أعباء عمل متنوعة ومتزامنة.

تطوّر Sugon، التي تأسست في عام 1996، بنية تحتية للحوسبة تشمل الخوادم والتخزين والشبكات وأنظمة الحوسبة الذكية وتقنيات مراكز البيانات، وتخدم المؤسسات، وشركات الإنترنت، ومؤسسات البحث العلمي، والجامعات، ومؤسسات القطاع العام.

في ISC 2026، لم تكتفِ Sugon بعرض منتجات منفردة، بل طرحت أيضاً رؤية لبنية تحتية مفتوحة وتعاونية للذكاء الاصطناعي. تعمل الشركة مع شركاء عبر المنظومة العالمية للجمع بين الابتكار التكنولوجي والتسليم الموثوق والخدمة طويلة الأجل، بما يساعد العملاء على بناء منصات حوسبة فعّالة ومستدامة، ويسهم في بناء مستقبل أكثر انفتاحاً وترابطاً للذكاء الاصطناعي والحوسبة العلمية.