Sugon giới thiệu các giải pháp tại châu Âu, dẫn đầu bảng xếp hạng IO500

HAMBURG, Đức, ngày 25 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sugon đã giới thiệu các giải pháp toàn diện về AI và điện toán tiên tiến tại ISC High Performance 2026, phản ánh xu hướng phát triển của ngành hướng tới hạ tầng điện toán tích hợp phục vụ nghiên cứu khoa học được hỗ trợ bởi AI và các ứng dụng doanh nghiệp.

Danh mục trưng bày bao gồm siêu nút AI, siêu cụm AI, hệ thống lưu trữ hiệu năng cao, mạng RDMA, giải pháp trung tâm dữ liệu làm mát bằng chất lỏng, máy chủ, máy trạm và các dịch vụ điện toán — thể hiện năng lực toàn diện đầu-cuối trên khắp lĩnh vực điện toán, mạng, lưu trữ và cơ sở hạ tầng. Các danh mục này hỗ trợ huấn luyện và suy luận AI quy mô lớn, mô phỏng khoa học và các khối lượng công việc đòi hỏi nhiều dữ liệu khác.

Ngoài ra, kết quả mới nhất của bộ tiêu chuẩn đánh giá IO500 cũng đã được công bố trong khuôn khổ hội nghị. Hệ thống lưu trữ phân tán toàn flash ParaStor F9000 của Sugon đã giành vị trí số 1 trên cả IO500 Production SC26 List và 10 Node Production SC26 List — hai hạng mục vận hành thực tế của bộ tiêu chuẩn đánh giá hiệu năng lưu trữ được công nhận rộng rãi này. Các bảng xếp hạng này chỉ xếp hạng những hệ thống được triển khai trong môi trường vận hành thực tế và đáp ứng các tiêu chí bổ sung về khả năng dự phòng cũng như việc sử dụng thực tế. Việc đứng số 1 đồng thời cả hai bảng xếp hạng khẳng định ParaStor F9000 mang lại hiệu năng lưu trữ hàng đầu thế giới trong các điều kiện vận hành thực tế. Kết quả này tiếp nối thành tích của Sugon tại IO500, bao gồm vị trí số 1 trước đó trong hạng mục 10-Node Challenge tại SC22.

Trong bối cảnh AI đang được ứng dụng ngày càng mạnh mẽ trong nghiên cứu và công nghiệp, các yêu cầu đối với hạ tầng đang chuyển từ việc chạy đua hiệu năng phần cứng đỉnh cao sang chú trọng hiệu quả ở cấp độ hệ thống. Các tổ chức ngày càng tìm kiếm những nền tảng tích hợp điện toán, mạng, lưu trữ và phần mềm — giúp triển khai, quản lý và mở rộng trở nên dễ dàng hơn, trong khi hỗ trợ khối lượng công việc đa dạng và đồng thời.

Được thành lập năm 1996, Sugon phát triển các hạ tầng điện toán bao gồm máy chủ, lưu trữ, mạng, hệ thống điện toán thông minh và công nghệ trung tâm dữ liệu, phục vụ doanh nghiệp, công ty internet, tổ chức nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khu vực công.

Tại ISC 2026, Sugon không chỉ giới thiệu các sản phẩm riêng lẻ mà còn trình bày tầm nhìn về một hạ tầng AI mở và mang tính hợp tác. Công ty hợp tác với các đối tác trong toàn bộ hệ sinh thái toàn cầu nhằm kết hợp đổi mới công nghệ với năng lực triển khai đáng tin cậy và dịch vụ dài hạn — hỗ trợ khách hàng xây dựng các nền tảng điện toán hiệu quả, bền vững và góp phần thúc đẩy một tương lai cởi mở và kết nối hơn cho AI và điện toán khoa học.

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