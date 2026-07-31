Supermicro ने परिशुद्धता-इंजीनियर्ड AI रैक सीरीज़ के साथ DCBBS का विस्तार किया, जिससे परिनियोजन और ऑनलाइन होने का समय तेज़ हुआ

उद्योग-अग्रणी गुणवत्ता, फ़ैक्टरी पूर्व-असेंबली और मॉड्यूलर डिज़ाइन सिस्टम्स और लिक्विड कूलिंग कंपोनेंट्स के तेज़ एकीकरण को सक्षम बनाते हैं, जिससे ऑनलाइन होने में लगने वाला समय (TTO) कम होता है

विभिन्न प्रकार के परिनियोजनों को समर्थन देने के लिए 44OU, 48U, 48OU और 52U कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध दस रैक मॉडल, उसी दिन डेटा सेंटर एकीकरण को सक्षम बनाते हैं।

प्रति रैक कंप्यूट पावर को अधिकतम करने के लिए 5,500 पाउंड/2,500 किलोग्राम से अधिक स्थिर लोड क्षमता तक प्रमाणित, जो उच्च कंप्यूट घनत्व और इष्टतम स्थान उपयोग को सक्षम बनाता है

SAN JOSE, Calif., 31 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, एंटरप्राइज़, स्टोरेज और 5G/एज टोटल IT सॉल्यूशन प्रदाता, जो Data Center Building Block Solutions® (DCBBS) की सुविधा प्रदान करता है, ने आज मिशन-क्रिटिकल, हाई-डेंसिटी AI डेटा सेंटर परिनियोजन के लिए विशेष रूप से इंजीनियर्ड रैक का एक व्यापक पोर्टफोलियो पेश करने की घोषणा की। ORv3 मानक Supermicro को ग्राहकों को ऐसे रैक की एक श्रृंखला प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जो हाई कंप्यूट-डेंसिटी सिस्टम्स के लिए लिक्विड कूलिंग समाधानों के एकीकरण को सरल बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुल स्वामित्व लागत (TCO) में कमी आती है। Supermicro DCBBS रैक, Supermicro के DCBBS पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में, शॉक और वाइब्रेशन परीक्षण की गई क्रेट्स में डिलीवर किए जाने से पहले परीक्षण किए जाते हैं। ये वर्कलोड-ऑप्टिमाइज़्ड रैक- और क्लस्टर-स्केल समाधान मान्यीकृत हैं और पहले दिन से पावर ऑन करने के लिए तैयार हैं।

Supermicro's Comprehensive Portfolio of Racks for AI Data Center Deployments

"AI इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत सही आधार से होती है, और हमारा उद्देश्य-निर्मित रैक पोर्टफोलियो परिनियोजन के हर चरण को तेज़ करने के लिए इंजीनियर्ड है," Supermicro के अध्यक्ष और CEO Charles Liang ने कहा। "हमारी DCBBS टेक्नोलॉजीज़ के एक प्रमुख घटक के रूप में, ये हाई-डेंसिटी, लिक्विड-कूलिंग-ऑप्टिमाइज़्ड रैक ग्राहकों को AI क्लस्टर्स को तेज़ी से परिनियोजित करने, कंप्यूट घनत्व को अधिकतम करने, विश्वसनीयता में सुधार करने और कुल स्वामित्व लागत को कम करने में सक्षम बनाते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हमें प्रति माह इन उन्नत रैक के 3,000 तक यूनिट डिलीवर करने में सक्षम बनाती है, जिसमें दुनिया भर में स्थित हमारी सुविधाओं से 2,000 लिक्विड-कूल्ड रैक शामिल हैं, जिन्हें मौजूदा और नए डेटा सेंटर में तत्काल परिनियोजन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ये रैक प्लग-एंड-प्ले के लिए तैयार हैं और ग्राहकों के डेटा सेंटर में तत्काल इंस्टॉलेशन के लिए उपलब्ध हैं।"

Supermicro के रैक पोर्टफोलियो के बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ और इस वीडियो सारांशको देखें।

मानकीकृत, पूरी तरह से मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, फ़ैक्टरी पूर्व-असेंबली और अनुकूलित लॉजिस्टिक्स को लागू करके, Supermicro जटिल एकीकरण और परिनियोजन संबंधी बाधाओं को समाप्त कर सकता है। Supermicro Rack Integration Services और मॉड्यूलर DCBBS पोर्टफोलियो द्वारा समर्थित, Supermicro बड़े पैमाने पर संपूर्ण रैक-स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान प्रदान करने में सक्षम है, जिससे परिनियोजन प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है और ग्राहकों के लिए ऑनलाइन होने में लगने वाला समय (TTO) कम हो जाता है। Supermicro द्वारा पूरी तरह से इन-हाउस इंजीनियर्ड किए गए सभी रैक में एक मजबूत चेसिस की सुविधा है, जिसकी प्रमाणित स्थिर लोड क्षमता 5,500 पाउंड/2,500 किलोग्राम तक है—जो सामान्य उद्योग मानकों से काफी अधिक है। यह मजबूत आर्किटेक्चर पूरी तरह से भरे हुए GPU-एक्सेलेरेटेड सिस्टम्स, पावर डिलीवरी सिस्टम्स और लिक्विड-कूलिंग कंपोनेंट्स से युक्त रैक-स्केल क्लस्टर्स के अत्यधिक भार को विश्वसनीय रूप से संभालता है, जिससे मिशन-क्रिटिकल वातावरणों के लिए असाधारण संरचनात्मक विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। प्रीमियम-ग्रेड सामग्रियों और उच्च-परिशुद्धता मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए, Supermicro की कठोर गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया में GR-63-CORE Zone 4 परीक्षण द्वारा प्रमुख रूप से समर्थित भूकंपीय और वाइब्रेशन योग्यता परीक्षण शामिल हैं, जो अत्यधिक परिचालन तनावों के तहत स्थिरता को सत्यापित करते हैं।

उन्नत लिक्विड कूलिंग को सपोर्ट करने के लिए ऑप्टिमाइज़ किए गए ये डिज़ाइन, इन-रैक और इन-रो CDU, साइडकार, रियर-डोर हीट एक्सचेंजर्स (RDHx) और लिक्विड कूलिंग मैनिफोल्ड्स के साथ सहज एकीकरण को सक्षम बनाते हैं। कूलेंट सप्लाई और रिटर्न लाइनों के लिए समर्पित, स्पष्ट रूप से अलग किए गए पाथवे बेहतर दक्षता और सर्विसेबिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज़्ड रूटिंग सुनिश्चित करते हैं, साथ ही सिग्नल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए पावर और नेटवर्क केबलिंग का पूर्ण पृथक्करण सुनिश्चित करते हैं।

पोर्टफोलियो का अवलोकन:

NVIDIA Vera Rubin/GB300 प्लेटफ़ॉर्म (MGX): इंटीग्रेटेड बसबार्स के साथ 750mm और 600mm चौड़ाई में 48U और 52U रैक उपलब्ध हैं।

OCP ORv3 प्लेटफ़ॉर्म: इंटीग्रेटेड बसबार्स के साथ 44OU और 48OU 21-इंच रैक

EIA मानक प्लेटफ़ॉर्म: 48U और 52U 19-इंच रैक

DCBBS सत्यापित कंपोनेंट्स और सबसिस्टम्स से निर्मित संपूर्ण, मॉड्यूलर AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत सर्वर और नेटवर्किंग से लेकर पूर्ण रैक-स्केल और डेटा सेंटर-स्तरीय समाधानों तक लचीले परिनियोजन को सक्षम बनाता है, जिसमें सॉफ़्टवेयर और सेवाएँ भी शामिल हैं।

Supermicro अपने व्यापक AI इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान पोर्टफोलियो के साथ उद्योग में अग्रणी बना हुआ है, जो दुनिया भर के संगठनों को स्केलेबल, कुशल और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार AI डेटा सेंटर परिनियोजित करने में सक्षम बनाता है। Supermicro रैक सीरीज़ की पूरी श्रृंखला अब उपलब्ध है। Supermicro के रैक-स्केल समाधानों और रैक इंटीग्रेशन क्षमताओं के बारे में अधिक जानने के लिए, अपने Supermicro प्रतिनिधि से संपर्क करें या https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs पर जाएँ।

Supermicro के रैक ऑफ़रिंग की विस्तृत श्रृंखला अब सिलिकॉन वैली, नीदरलैंड और एशिया में स्थित हमारी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं से दुनिया भर में उपलब्ध है।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro, एंटरप्राइज़, क्लाउड, AI और 5G Telco/Edge IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्केट में सबसे पहले नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक टोटल IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, एशिया, और नीदरलैंड में) डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है, जो पैमाने और दक्षता के लिए वैश्विक परिचालन का लाभ उठाते हैं और TCO में सुधार करने और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फ़ार्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।