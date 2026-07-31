Supermicro breidt DCBBS uit met de nauwkeurig ontworpen AI Rack-serie om implementatie en Time-to-Online te versnellen

Toonaangevende kwaliteit, in de fabriek vooraf uitgevoerde montage en een modulair ontwerp maken een snelle integratie van systemen en vloeistofkoelingscomponenten mogelijk, waardoor de Time-to-Online (TTO) wordt verkort

Er zijn tien Rack-modellen verkrijgbaar in configuraties van 44OU, 48U, 48OU en 52U, die nog dezelfde dag in een datacenter kunnen worden geïntegreerd ter ondersteuning van uiteenlopende implementaties

Gecertificeerd voor een statisch draagvermogen van meer dan 5.500 lb./2.500 kg om de rekenkracht per rack te maximaliseren, wat hogere rekendichtheden en een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte mogelijk maakt

SAN JOSE, Californië, 31 juli 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totaaloplossingen op gebied van AI, Enterprise, opslag en 5G/Edge, uitgerust met Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), heeft vandaag een uitgebreid assortiment racks aangekondigd dat specifiek is ontworpen voor bedrijfskritische AI-datacenterimplementaties met hoge dichtheid. Dankzij de ORv3-standaard kan Supermicro zijn klanten een reeks racks aanbieden die de integratie van oplossingen met vloeistofkoeling voor systemen met een hoge rekenkrachtdichtheid vereenvoudigen. Dit resulteert in een verlaging van de TCO (Total Cost of Ownership = totale eigendomskosten). De DCBBS-racks van Supermicro worden getest en vervolgens geleverd in kratten die op schokken en trillingen zijn getest, als onderdeel van het DCBBS-aanbod van Supermicro. Deze voor de werklast geoptimaliseerde oplossingen op rack- en clusterniveau zijn getest en klaar voor gebruik vanaf de eerste dag.

Supermicro's Comprehensive Portfolio of Racks for AI Data Center Deployments

"AI-infrastructuur begint met de juiste basis, en ons specifiek ontwikkelde aanbod racks is ontworpen om elke fase van de implementatie te versnellen," aldus Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Als essentieel onderdeel van onze DCBBS-technologieën stellen deze racks met hoge dichtheid, geoptimaliseerd voor vloeistofkoeling, klanten in staat om AI-clusters sneller in gebruik te nemen, de rekenkrachtdichtheid te maximaliseren, de betrouwbaarheid te verbeteren en de totale eigendomskosten te verlagen. Dankzij onze productiecapaciteit kunnen we maandelijks tot 3.000 van deze geavanceerde racks leveren, waaronder 2.000 vloeistofgekoelde racks uit onze vestigingen over de hele wereld, die direct in bestaande en nieuwe datacenters kunnen worden ingezet. "De racks zijn plug&play klaar voor onmiddellijke installatie in de datacenter van de klant."

Lees hier en in deze video-samenvatting meer over het rackaanbod van Supermicro.

Dankzij implementatie van gestandaardiseerde, volledig modulaire architecturen, in de fabriek vooraf uitgevoerde assemblage en geoptimaliseerde logistiek, kan Supermicro complexe integratie- en implementatieknelpunten wegnemen. Met de ondersteuning van de Rack Integration Services van Supermicro en de modulaire DCBBS-portfolio is Supermicro in staat om op grote schaal complete infrastructuuroplossingen voor datacenters op rackniveau te leveren, wat de implementatie stroomlijnt en klanten een kortere TTO (Time-to-Online) verzekert. Alle racks zijn volledig in eigen beheer door Supermicro ontworpen en beschikken over een versterkt chassis met een gecertificeerd statisch draagvermogen van maximaal 5.500 lb/2.500 kg — aanzienlijk hoger dan de gangbare normen in deze sector. Deze robuuste architectuur biedt betrouwbare ondersteuning voor het extreme gewicht van rack-scale clusters die uit volledig uitgeruste GPU-versnelde systemen, stroomvoorzieningssystemen en elementen voor vloeistofkoeling bestaan, waardoor een compromisloze structurele betrouwbaarheid voor bedrijfskritische omgevingen wordt gewaarborgd. Supermicro maakt gebruik van hoogwaardige materialen en uiterst nauwkeurige productieprocessen. Het strenge kwaliteitsborgingsproces omvat onder meer testen op aardbevingen en trillingen, met als uitschieter de GR-63-CORE Zone 4-test, waarmee de stabiliteit onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden wordt gecontroleerd.

De ontwerpen zijn geoptimaliseerd voor geavanceerde vloeistofkoeling en laten een moeiteloze integratie toe met CDU's in derack en in de rij, sidecars, RDHx (rear-door heat exchangers = warmtewisselaars aan de achterzijde) en verdeelstukken voor vloeistofkoeling. Specifieke, duidelijk gescheiden leidingen voor de toevoer en retour van koelvloeistof zorgen voor een geoptimaliseerde routing, wat de efficiëntie en onderhoudsvriendelijkheid ten goede komt, evenals een volledige scheiding van de stroom- en netwerkbekabeling om signaalstoringen te voorkomen.

Overzicht van het productenaanbod:

NVIDIA Vera Rubin/GB300-platform (MGX): 48U- en 52U-racks verkrijgbaar in breedtes van 750 mm en 600 mm, met geïntegreerde stroomrails

OCP ORv3-platform: 44OU- en 48OU-racks van 21 inch met geïntegreerde stroomrails

EIA-standaardplatform: 48U- en 52U-racks van 19 inch

DCBBS levert een complete, modulaire AI-infrastructuur die is opgebouwd uit gevalideerde componenten en subsystemen. Zo kunnen individuele servers en netwerken flexibel worden ingezet en volledige oplossingen bieden op rack-schaal en datacenterniveau, inclusief software en diensten.

Supermicro blijft toonaangevend in de branche met zijn uitgebreide portfolio van AI-infrastructuuroplossingen, waarmee organisaties wereldwijd schaalbare, efficiënte en milieuverantwoorde AI-datacenters kunnen implementeren. De volledige Supermicro Rack-serie is nu verkrijgbaar. Voor meer informatie over de rack-scale-oplossingen en rack-integratiemogelijkheden van Supermicro neemt u contact op met uw Supermicro-vertegenwoordiger of ga naar , https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs of.

Het uitgebreide aanbod rack-oplossingen van Supermicro is nu wereldwijd verkrijgbaar vanuit onze productiefaciliteiten in Silicon Valley, Nederland en Taiwan.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

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