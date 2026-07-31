슈퍼마이크로, 정밀 설계된 AI 랙 시리즈로 DCBBS 확장하며 배포 및 온라인 가동 시간 단축

업계 최고 수준의 품질, 공장 사전 조립, 모듈식 설계를 통해 시스템 및 액체 냉각 구성요소의 신속한 통합을 지원하고 온라인 가동 시간(TTO) 단축

다양한 배포 환경을 지원하기 위해 당일 데이터 센터 통합이 가능하도록 44OU, 48U, 48OU, 52U로 구성된 랙 모델 10가지 제공

랙당 연산 능력을 극대화하여 연산 밀도 제고와 최적의 공간 활용을 가능하게 하는 최대 5500파운드/2,500kg이 넘는 정적 하중 용량 인증 성공

산호세, 캘리포니아, 2026년 7월 31일 /PRNewswire/ -- Data Center Building Block Solutions®(DCBBS)을 지원하는 AI, 엔터프라이즈, 스토리지, 5G/에지 토털 IT 솔루션 기업 슈퍼마이크로(Super Micro Computer, Inc.)(NASDAQ: SMCI)가 미션 크리티컬한 고밀도 AI 데이터 센터 배포를 위해 특별히 설계된 포괄적인 랙 포트폴리오를 7월 30일 발표했다. 슈퍼마이크로는 ORv3 표준을 통해 고밀도 연산 시스템용 액체 냉각 솔루션 통합을 간소화하여 총소유비용(TCO)을 절감할 수 있는 다양한 랙을 고객에게 제공하게 된다. 슈퍼마이크로 DCBBS 랙은 DCBBS 포트폴리오의 일환으로 충격 및 진동 테스트를 거친 상자에 담겨 테스트 후 인도된다. 이 워크로드 최적화 랙과 클러스터 규모 솔루션은 검증이 완료되어 첫날부터 즉시 구동이 가능하다.

Supermicro's Comprehensive Portfolio of Racks for AI Data Center Deployments

찰스 리앙(Charles Liang) 슈퍼마이크로 사장 겸 CEO는 "AI 인프라는 적절한 기반에서 시작되며, 당사의 목적 맞춤형 랙 포트폴리오는 배포 전 단계에서 시간을 단축하도록 설계됐다"며 "고객은 이 고밀도 액체 냉각 최적화 랙을 DCBBS 기술의 핵심 요소인 통해 고객은 AI 클러스터를 더 빠르게 배포하고 연산 밀도를 극대화하며 신뢰성을 향상시키고 총소유비용을 절감할 수 있다. 당사의 생산 규모 덕분에 전 세계 생산 시설에서 이 첨단 랙을 월 최대 3,000대(기존 및 신규 데이터 센터에 즉시 배포할 수 있는 수랭식 랙 2,000대 포함)를 공급할 수 있다. 이 랙들은 고객의 데이터 센터에 즉시 설치할 수 있도록 플러그 앤 플레이(Plug-and-Play) 방식으로 공급된다"고 말했다.

슈퍼마이크로의 랙 포트폴리오에 대해 더 자세한 사항은 여기 및 동영상 요약에서 확인할 수 있다.

슈퍼마이크로는 표준화된 완전 모듈식 아키텍처와 공장 사전 조립, 물류 최적화를 구현해 복잡한 통합과 병목 지점의 배포 과정을 해소할 수 있다. 슈퍼마이크로 랙 통합 서비스(Supermicro Rack Integration Services)와 모듈식 DCBBS 포트폴리오를 바탕으로 완벽한 랙 규모 데이터 센터 인프라 솔루션을 대규모로 공급, 배포를 간소화하고 고객의 온라인 가동 시간(TTO)을 단축할 수 있다. 랙은 모두 슈퍼마이크로가 전적으로 자체 설계해 강화 섀시가 특징이다. 정적 하중 인증 용량이 일반적인 업계 표준을 훨씬 상회하는 최대 5500파운드/2,500kg에 달한다. 이 아키텍처는 견고해 GPU 가속 시스템, 전력 공급 시스템, 액체 냉각 구성요소가 꽉 들어찬 랙 규모 클러스터의 극심한 하중을 안정적으로 지원하여 미션 크리티컬 환경에서도 구조적 신뢰성에 빈틈이 없다. 슈퍼마이크로는 또 엄격한 품질 보증의 일환으로 GR-63-CORE Zone 4 테스트 중심의 내진 및 진동 검증을 실시, 최고급 소재와 고정밀 제조 공정을 활용하는 매우 격렬한 운영 스트레스 속에서도 대단히 안정적이다.

이 설계는 첨단 액체 냉각을 지원하도록 최적화돼 랙 내부와 행 내부 CDU, 사이드카, 리어도어 열교환기(RDHx) 및 액체 냉각 매니폴드와도 통합이 간편하다. 또 냉각수 공급 및 회수 라인 전용으로 통로가 명확히 분리돼 최적 라우팅으로 효율성과 정비성이 우수할 뿐만 아니라 전력과 네트워크 배선이 완전히 격리돼 신호 간섭도 일어나지 않는다.

포트폴리오 개요

NVIDIA Vera Rubin/GB300 Platform(MGX): 통합 버스바가 있는 750mm 및 600mm 너비 48U 및 52U 랙 제공

OCP ORv3 Platform: 통합 버스바가 있는 44OU 및 48OU 21인치 랙

EIA Standard Platform: 48U 및 52U 19인치 랙

DCBBS는 검증을 마친 컴포넌트와 서브시스템으로 구축된 모듈식 전용 AI 인프라를 탑재해 개별 서버와 네트워킹부터 소프트웨어 및 서비스까지 랙 전체는 물론 데이터 센터급 솔루션에 이르기까지 유연하게 배포가 가능하다.

슈퍼마이크로는 포괄적인 AI 인프라 솔루션 포트폴리오를 통해 업계를 계속 선도하는 가운데 전 세계 기업들이 확장 가능하고 효율적이며 환경 책임이 있는 AI 데이터 센터를 배포하도록 지원하고 있다. 슈퍼마이크로 Rack Series는 지금 바로 이용 가능하다. 슈퍼마이크로의 랙 규모 솔루션 및 랙 통합 기능에 대해서는 슈퍼마이크로 담당자에게 또는 https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs에서 확인할 수 있다.

이제 실리콘밸리, 네덜란드, 아시아에 위치한 당사 제조 시설을 통해서도 슈퍼마이크로의 다양한 랙 제품군을 세계 어디서나 이용할 수 있다.

슈퍼마이크로 소개

슈퍼마이크로(NASDAQ: SMCI)는 애플리케이션 최적화 토털 IT 솔루션(Application-Optimized Total IT Solutions)의 글로벌 리더다. 캘리포니아주 새너제이에 설립되어 운영 중으로 엔터프라이즈, 클라우드, AI 및 5G 통신/엣지 IT 인프라를 위한 최초 출시 혁신을 제공하는 데 전념하고 있다. 슈퍼마이크로는 서버, AI, 스토리지, IoT, 스위치 시스템, 소프트웨어 및 지원 서비스를 갖춘 토털 IT 솔루션 제공업체다. 슈퍼마이크로의 마더보드, 전력 및 섀시 설계 전문성은 개발과 생산 역량을 더욱 강화하며, 전 세계 고객을 대상으로 클라우드부터 엣지까지 차세대 혁신을 지원하고 있다. 슈퍼마이크로 제품은 사내에서 설계 및 제조되며(미국, 아시아, 네덜란드), 규모와 효율성을 위해 글로벌 운영을 활용하고 총소유비용(TCO)을 개선하며 환경 영향을 줄이도록 최적화돼 있다(Green Computing). 고객은 수상 경력에 빛나는 Server Building Block Solutions® 포트폴리오를 통해 유연하고 재사용 가능한 빌딩 블록을 토대로 구축된 여러 시스템 제품을 만나볼 수 있다. 포괄적인 폼팩터, 프로세서, 메모리, GPU, 스토리지, 네트워킹, 전력 및 냉각 솔루션(공조, 프리 에어 냉각 또는 액체 냉각)을 조합해 원하는 워크로드와 애플리케이션에 맞게 최적화할 수 있다.

슈퍼마이크로, Server Building Block Solutions, We Keep IT Green은 슈퍼 마이크로 컴퓨터 주식회사의 상표 및/또는 등록상표다.

그 외 브랜드와 명칭, 상표는 모두 각 소유자의 자산이다.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.