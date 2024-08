SHENZHEN, China, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics, uma das principais marcas de produtos eletrônicos e detentora das duas maiores marcas de TV do mundo, anunciou hoje que levará uma linha de produtos totalmente nova e uma de suas mais completas exibições de produtos para a próxima IFA 2024, em setembro. Durante a feira, a TCL apresentará seus planos para o futuro próximo com tecnologias recém-atualizadas projetadas para Inspirar Grandeza em produtos incluindo TVs QD-Mini LED, condicionadores de ar TCL FreshIN, refrigeradores TCL Free Built-in Series, máquinas de lavar, dispositivos móveis, óculos de realidade aumentada, monitores comerciais, soundbars, soluções de energia para doméstica inteligentes, uma solução de integração de cockpit inteligente e muito mais.

TCL Anunciará Nova Linha de Produtos Projetada para Inspirar Grandeza na IFA 2024 (PRNewsfoto/TCL)

Como a segunda maior marca de TV do mundo, a TCL revelará as mais recentes adições à sua linha pioneira de TVs QD-Mini LED este ano, trazendo aos consumidores experiências audiovisuais incomparáveis em tamanhos grandes. A empresa também apresentará uma nova categoria em sua série de TVs, incluindo a estreia de uma nova solução de som de última geração desenvolvida em parceria com uma das principais marcas de áudio do mundo.

No segmento de smartphones, a TCL revelará os mais novos produtos de sua série NXTPAPER, à medida que continua trazendo aos usuários experiências mais naturais e aprimoradas com a premiada tecnologia de exibição otimizada para olhos humanos.

Além de suas tecnologias e produtos, a TCL continua a inspirar grandeza nas pessoas de todo o mundo ao colaborar com algumas das principais organizações esportivas do planeta, incluindo parcerias oficiais com os atuais campeões da Europa - a Seleção Espanhola de Futebol - e as seleções nacionais da Itália, Alemanha, Polônia, República Tcheca e Eslováquia. Em consonância com seus compromissos ambientais e sociais, a TCL também apresentará suas conquistas em ESG sob a bandeira ONE TCL ESG pela primeira vez, dando aos convidados a oportunidade de aprender mais sobre o progresso da empresa na fabricação ecologicamente correta e na criação de uma cadeia de suprimentos verde.

Mais detalhes sobre a participação da TCL na IFA 2024 podem ser encontrados abaixo:

Conferência de Imprensa Global TCL IFA 2024

Data e hora: 14h (CEST), 5 de setembro de 2024

Local: No jardim de verão ao lado do Palais/entrada principal norte, Messedamm Berlim, Alemanha

Estande da TCL IFA 2024

Data: 6 a 10 de setembro de 2024

Local: Pavilhão 21A, Messedamm Berlim, Alemanha

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma marca líder em produtos eletrônicos e líder no setor global de televisores. A TCL agora opera em mais de 160 mercados em todo o mundo. A empresa é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo, abrangendo TVs, áudio, eletrodomésticos, dispositivos móveis, óculos inteligentes, monitores comerciais e muito mais. Visite o site da TCL em https://www.tcl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2489349/TCL_Press_Release__IFA_Warm.jpg

