TCL представит на IFA 2024 новейшую линейку продуктов, вдохновляющую на великие свершения

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TCL

Aug 27, 2024, 11:42 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 27 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL Electronics — один из мировых лидеров по производству бытовой электроники и владелец двух лучших в мире брендов телевизоров — сегодня объявила о том, что представит новейшую линейку своей продукции и проведет одну из самых полных презентаций своих товаров на выставке IFA 2024 в сентябре этого года. Во время выставки TCL прольет свет на свои планы на ближайшее будущее, продемонстрировав модернизированные технологии, призванные вдохновлять на великие свершения, в духе своего девиза «Inspire Greatness», в различных категориях продукции, включая телевизоры на мини-светодиодах QD-Mini LED, кондиционеры TCL FreshIN, холодильники серии Free Built-in, стиральные машины, мобильные устройства, AR-очки, коммерческие дисплеи, звуковые панели, решения для энергоснабжения умного дома, интеллектуальное решение для интеграции в кокпит и многое другое.

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TCL to Announce Brand-new Product Lineup Designed to Inspire Greatness at IFA 2024
TCL to Announce Brand-new Product Lineup Designed to Inspire Greatness at IFA 2024

Являясь вторым по величине телевизионным брендом в мире, TCL в этом году представит дополнения к своей новаторской линейке светодиодных телевизоров QD-Mini LED, которые обеспечивают пользователям беспрецедентные аудиовизуальные впечатления на больших экранах. Компания также продемонстрирует новую категорию в своей серии телевизоров, включая премьеру ультра-современного решения для звуковых панелей, разработанного в сотрудничестве с одним из ведущих мировых аудиобрендов.

В сегменте смартфонов TCL представит свои новейшие разработки в серии NXTPAPER, продолжая курс на более естественный и насыщенный контакт человека и устройства благодаря отмеченной наградами технологии отображения, оптимизированной для человеческого глаза. 

Компания TCL поощряет стремление людей во всем мире к совершенству не только своими технологиями и товарами, но и сотрудничеством с некоторыми ведущими спортивными организациями мира, продолжая официальные партнерские отношения с действующими чемпионами Европы — национальной сборной Испании по футболу – и национальными сборными Италии, Германии, Польши, Чехии и Словакии. В рамках своих экологических и социальных обязательств TCL также продемонстрирует свои достижения в области ESG под девизом ONE TCL ESG, познакомив посетителей со своей деятельностью по внедрению экологичного производства и созданию экологически чистой цепочки поставок.

Подробнее об участии компании TCL в выставке IFA 2024:

Глобальная пресс-конференция TCL на выставке IFA 2024

Дата и время: 14:00 (CEST), 5 сентября 2024 г.
Место: летний сад рядом с Главным павильоном (Palais)/Главным северным входом, Месседамм Берлин, Германия

Стенд компании TCL на выставке IFA 2024

Даты: 6–10 сентября 2024 г.
Место: Зал 21A, Месседамм Берлин, Германия

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) является ведущим брендом в сегменте бытовой электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках в различных странах и регионах мира. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и др. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2489228/TCL_Press_Release__IFA_Warm.jpg 

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