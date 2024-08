TCL na veľtrhu IFA 2024 predstaví úplne nový produktový rad navrhnutý tak, aby inšpiroval k veľkoleposti

ŠEN-ČEN, Čína, 26. augusta 2024 /PRNewswire/ – TCL Electronics, popredná značka spotrebnej elektroniky a výrobca dvoch najlepších značiek televízorov na svete, dnes oznamuje, že na blížiacu sa výstavu IFA 2024 v septembri prinesie úplne nový rad produktov a jeden zo svojich najkomplexnejších displejov. Počas výstavy spoločnosť TCL poodhalí oponu svojich plánov do blízkej budúcnosti v podobe nových modernizovaných technológií navrhnutých tak, aby produktmi inšpirovali k veľkoleposti, vrátane televízorov QD-Mini LED, klimatizácií TCL FreshIN, voľne stojacich chladničiek TCL s možnosťou zabudovania, práčok, mobilných zariadení, okuliarov s rozšírenou realitou, komerčných displejov, soundbarov, energetických riešení pre inteligentnú domácnosť, riešení integrácie inteligentného kokpitu a ďalších.

TLC, ako druhá najväčšia svetová značka televízorov tento rok odhalí najnovšie prírastky do svojho priekopníckeho radu televízorov QD-Mini LED, ktoré spotrebiteľom prinášajú bezkonkurenčné audiovizuálne zážitky vo veľkých veľkostiach. Spoločnosť tiež predstaví novú kategóriu vo svojej sérii televízorov vrátane debutu nového špičkového zvukového riešenia vyvinutého v spolupráci s jednou z popredných svetových audio značiek.

V segmente smartfónov spoločnosť TCL predstaví najnovšie produkty zo svojej série NXTPAPER, pretože používateľom naďalej prináša prirodzenejšie a vylepšené zážitky s ocenenou technológiou displeja optimalizovanou pre ľudské oči.

Popri svojich technológiách a produktoch TCL naďalej inšpiruje ľudí na celom svete prostredníctvom spolupráce s niektorými z popredných svetových športových organizácií, vrátane oficiálnych partnerstiev so súčasnými majstrami Európy – španielskym národným futbalovým tímom – a národnými tímami Talianska, Nemecka, Poľska, Českej republiky a Slovenska. V súlade so svojimi environmentálnymi a sociálnymi záväzkami spoločnosť TCL po prvýkrát predstaví svoje úspechy v oblasti ESG pod hlavičkou ONE TCL ESG, čo hosťom poskytne príležitosť dozvedieť sa viac o pokroku spoločnosti v ekologickej výrobe a vytváraní zeleného dodávateľského reťazca.

Viac podrobností o účasti TCL na IFA 2024 nájdete nižšie:

Globálna tlačová konferencia TCL IFA 2024

Dátum a čas: 5. septembra 2024 o 14:00 hod. (SELČ),

Miesto: V letnej záhrade hneď vedľa Palais/hlavný severný vchod, Messedamm Berlín, Nemecko

Stánok TCL IFA 2024

Dátum: 6. – 10. septembra 2024

Miesto: Hala 21A, Messedamm Berlín, Nemecko

O spoločnosti TCL Electronics

Spoločnosť TCL Electronics (1070.HK) je poprednou značkou spotrebnej elektroniky a lídrom v celosvetovom televíznom priemysle. Spoločnosť TCL v súčasnosti pôsobí na viac ako 160 trhoch po celom svete. Spoločnosť sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu produktov spotrebnej elektroniky od televízorov, audiotechniky, domácich spotrebičov, mobilných zariadení, inteligentných okuliarov, komerčných displejov a ďalších. Navštívte webovú stránku TCL na adrese https://www.tcl.com.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2489228/TCL_Press_Release__IFA_Warm.jpg