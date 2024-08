TCL przedstawi całkowicie nową linię produktów zaprojektowanych w celu „inspirowania doskonałości" podczas IFA 2024

SHENZHEN, Chiny, 26 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- TCL Electronics, szybko rozwijające się przedsiębiorstwo elektroniki użytkowej i jedna z dwóch czołowych marek telewizorów na świecie, zapowiedziała dzisiaj wprowadzenie całkowicie nowej linii produktów i wszechstronną ekspozycję swojej oferty podczas nadchodzących targów elektroniki użytkowej - IFA 2024, które odbędą się we wrześniu. Podczas targów firma TCL przedstawi także plany na niedaleką przyszłość i zaprezentuje zmodernizowane w ostatnim czasie technologie zaprojektowane w myśl idei Inspire Greatness („inspirowanie doskonałości"), dostępne w takich produktach jak: telewizory LED QD-Mini, klimatyzatory TCL FreshIN, lodówki z serii TCL Free Built-in, pralki, urządzenia mobilne, okulary AR, wyświetlacze komercyjne, soundbary, inteligentne domowe rozwiązania energetyczne, inteligentne rozwiązanie do integracji kokpitu i wiele innych.

TCL to Announce Brand-new Product Lineup Designed to Inspire Greatness at IFA 2024

Jako druga co do wielkości marka telewizorów na świecie TCL przedstawi w tym roku nowe modele w ramach swojej pionierskiej linii telewizorów LED QD-Mini, zapewniając konsumentom niezrównane wrażenia audiowizualne w dużych formatach. Firma zaprezentuje również nową kategorię telewizorów, w tym najnowocześniejsze rozwiązanie dźwiękowe opracowane we współpracy z jedną z wiodących marek sprzętu dźwiękowego na świecie.

W segmencie smartfonów TCL zaprezentuje najnowsze produkty z serii NXTPAPER, zapewniając użytkownikom bardziej naturalne i ulepszone wrażenia dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii wyświetlania, zoptymalizowanej pod kątem odbioru obrazu przez oko ludzkie.

Oprócz dostarczania technologii i produktów TCL nadal inspiruje ludzi na całym świecie poprzez współpracę z wiodącymi organizacjami sportowymi, w tym oficjalne partnerstwo z obecnymi mistrzami Europy - hiszpańską reprezentacją narodową w piłce nożnej - oraz reprezentacjami narodowymi Włoch, Niemiec, Polski, Czech i Słowacji. Realizując podjęte zobowiązania środowiskowe i społeczne, TCL po raz pierwszy zaprezentuje również swoje osiągnięcia w zakresie ESG (ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego) pod hasłem „ONE TCL ESG", dzięki czemu odwiedzający stoisko będą mogli dowiedzieć się więcej o postępach firmy w zakresie ekologicznej produkcji i tworzenia ekologicznego łańcucha dostaw.

Więcej informacji o udziale TCL w targach IFA 2024 można znaleźć poniżej:

Ogólnoświatowa konferencja prasowa TCL podczas IFA 2024

Data i godzina: 5 września 2024 r., godz. 14:00 (czasu środkowoeuropejskiego letniego)

Miejsce: letni ogródek obok wejścia do Pałacu/głównego wejścia od północnej strony, Messedamm Berlin, Niemcy

Stoisko TCL podczas IFA 2024

Data: 6-10 września 2024 r.

Miejsce: Hala 21A, Messedamm Berlin, Niemcy

TCL Electronics

Firma TCL Electronics (1070.HK) to szybko rozwijające się przedsiębiorstwo elektroniki użytkowej i wiodący gracz na międzynarodowym rynku telewizorów. Firma prowadzi obecnie działalność na rynkach ponad 160 krajów na świecie. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym telewizorów, sprzętu dźwiękowego, urządzeń do inteligentnego domu, urządzeń mobilnych, inteligentnych okularów i wyświetlaczy komercyjnych. Odwiedź stronę internetową TCL dostępną pod adresem: https://www.tcl.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2489228/TCL_Press_Release__IFA_Warm.jpg