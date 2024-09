TCL é reconhecida na IFA 2024 por suas inovações revolucionárias e prêmios de prestígio do setor

BERLIM, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Na recente feira IFA 2024, em Berlim, a TCL Electronics, uma das principais marcas globais de produtos eletrônicos de consumo e a segunda maior marca de TV do mundo, foi reconhecida por suas inovações de produtos e soluções tecnológicas. Pela qualidade da TV LED QD-Mini, da TV NXTFRAME, dos smartphones e dos eletrodomésticos, a TCL recebeu vários prêmios de prestígio e elogios de organizações e mídias confiáveis.

O Global Product Technology Innovation Award (GPTIAwards), apresentado pelo International Data Group (IDG) e pela Câmara Alemã de Comércio e Indústria (DIHK), reconhece a excelência da TCL no setor de eletrônicos de consumo este ano. A TV NXTFRAME da série A300 da TCL, a novíssima categoria de TV da TCL voltada para diferentes estilos de vida, recebeu o "Lifestyle TV Design Innovation Gold Award" por sua integração de arte, design e tecnologia de ponta. O refrigerador TCL Free Built-In também recebeu o prêmio "Free Built-In Design Innovation Gold Award" devido ao seu design perfeito que se encaixa perfeitamente no espaço da cozinha, com apenas um centímetro de espaço necessário em ambos os lados.

Na IFA 2024, a TCL também apresentou sua TV X11H QD-Mini LED premium, que recebeu os prêmios "Best of IFA 2024" de várias mídias internacionais, consolidando ainda mais a reputação da TCL como líder na tecnologia Mini LED e no mercado de TVs de grande porte. Antes da IFA, a TCL também recebeu três prestigiosos prêmios EISA por seu excepcional desempenho de home theater e qualidade de exibição na temporada 2024-2025. Esses prêmios refletem o compromisso da TCL em oferecer tecnologia e design superiores que aprimoram a experiência do consumidor.

