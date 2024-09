TCL récompensée à l'IFA 2024 pour ses innovations révolutionnaires et ses prestigieuses récompenses industrielles

BERLIN,, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du récent salon IFA 2024 à Berlin, TCL Electronics, l'un des leaders mondiaux de l'électronique grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde, a été récompensée pour ses innovations de produits et ses solutions technologiques. Grâce aux téléviseurs QD-Mini LED, aux téléviseurs NXTFRAME, aux smartphones et aux appareils électroménagers, TCL a obtenu de nombreuses récompenses et distinctions prestigieuses des médias et des organisations qui font autorité.

Cette année, le Global Product Technology Innovation Award (GPTIAwards), décerné par l'International Data Group (IDG) et la Chambre de commerce et d'industrie allemande (DIHK), a récompensé l'excellence de TCL dans le secteur de l'électronique grand public. TCL A300 Series NXTFRAME TV, la toute nouvelle catégorie de téléviseurs de TCL ciblant différents styles de vie, a reçu le « Lifestyle TV Design Innovation Gold Award » pour son intégration de l'art, du design et de la technologie de pointe. Le réfrigérateur encastrable TCL Free a également reçu le « Free Built-In Design Innovation Gold Award » en raison de son design qui s'intègre parfaitement dans l'espace de la cuisine, avec seulement un centimètre d'espace requis des deux côtés.

À l'IFA 2024, TCL a également présenté son téléviseur haut de gamme X11H QD-Mini LED, qui a reçu le prix « Best of IFA 2024 » de plusieurs médias internationaux, consolidant davantage la position de TCL en tant que leader de la technologie Mini LED et du marché des téléviseurs de grande taille. Avant l'IFA, TCL a également reçu trois prix prestigieux de l'EISA pour ses performances exceptionnelles en matière de home cinéma et de qualité d'affichage pour la saison 2024-2025. Ces distinctions reflètent l'engagement de TCL à fournir une technologie et un design de qualité supérieure qui améliorent l'expérience du consommateur.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une marque d'électronique grand public de premier plan et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. TCL est aujourd'hui présent sur plus de 160 marchés dans le monde. L'entreprise est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio, les appareils ménagers, les appareils mobiles, les lunettes intelligentes, les écrans commerciaux, etc. Consultez le site web de TCL à l'adresse suivante : https://www.tcl.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501184/TCL_Recognized_at_IFA_2024_for_Breakthrough_Innovations_and_Prestigious_Industry_Awards_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501185/TCL_Recognized_at_IFA_2024_for_Breakthrough_Innovations_and_Prestigious_Industry_Awards_1.jpg