TCL實業榮獲IFA2024多項大獎，展示全球科技創新力量

其中，TCL A300系列第三代藝術電視憑其獨特的藝術設計在眾多展品中脫穎而出，榮膺「藝術電視設計創新金獎」。TCL A300系列是TCL首款「輕生活」家居美學藝術電視，也是市場上首款能自由行走的藝術電視。其採用超薄畫框設計，配備靈動落地架，搭載Audio by Bang & Olufsen超薄無線音箱，不僅是科技的承載者，更是客廳中的藝術品，完美地將創新科技與生活美學相融合。

TCL超薄平嵌冰箱因其創新性超薄平嵌設計，受到評委團的高度評價，成功摘得「超薄平嵌設計創新金獎」。這款冰箱採取自由嵌入式設計，可以完美匹配櫥櫃，既節省了廚房空間，又提升了整體家居的美觀度與實用性。其先進的保鮮技術與智能化管理功能，讓用戶享受到了便捷、高效、健康的生活方式，重新定義了現代廚房的儲鮮標準。

在此之前，TCL電視產品已憑借在大屏顯示領域的卓越家庭影院體驗及出色的顯示性能，獲得了歐洲影音協會的高度認可，被授予EISA 2024-2025年度三項大獎。TCL實業不僅在技術及產品領域成績亮眼，在品牌層面也備受認可。今年，TCL連續八年入選Google×BrandZ「中國全球化品牌50強」榜單，展現出強勁的品牌增長勢頭。

TCL實業屢次在IFA、EISA、Google×BrandZ等權威獎項及評選中表現突出，得益於企業對前沿科技的高度重視與持續探索。目前，TCL實業在全球佈局了24個研發中心和7個生態合作實驗室，成功申請了30,000多項發明專利。未來，TCL實業將積極搶抓全球化市場發展機遇，以科技創新為引擎，不斷深化在智能終端領域的佈局，持續拓展創新賽道，為全球消費者帶來更加優質、智能、便捷的生活體驗。

SOURCE TCL