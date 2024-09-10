TCL получила признание на IFA 2024 за прорывные инновации и престижные отраслевые награды

БЕРЛИН, 10 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- На недавней выставке IFA 2024 в Берлине компания TCL Electronics, ведущий мировой бренд бытовой электроники и второй из лучших мировых брендов телевизоров, получила признание за свои инновационные продукты и технологические решения. Благодаря премиальному телевизору QD-Mini LED, телевизору NXTFRAME, смартфонам и бытовой технике компания TCL получила множество престижных наград и похвал от авторитетных СМИ и организаций.

TCL Recognized at IFA 2024 for Breakthrough Innovations and Prestigious Industry Awards TCL Recognized at IFA 2024 for Breakthrough Innovations and Prestigious Industry Awards

Награда Global Product Technology Innovation Award (GPTIAwards), представленная International Data Group (IDG) и Торгово-промышленной палатой Германии (DIHK), в этом году отмечает превосходство TCL в области бытовой электроники. Телевизоры TCL A300 Series NXTFRAME, совершенно новая категория телевизоров от TCL, ориентированная на различные стили жизни, получила награду Lifestyle TV Design Innovation Gold Award за интеграцию искусства, дизайна и передовых технологий. Встроенный холодильник TCL Free Built-In также получил награду Free Built-In Design Innovation Gold Award благодаря своему органичному дизайну, который идеально вписывается в кухонное пространство с зазором всего в один сантиметр с обеих сторон.

На выставке IFA 2024 компания TCL также продемонстрировала свой премиальный светодиодный телевизор X11H QD-Mini, который получил награду «Лучший на IFA 2024» от нескольких международных СМИ, что еще больше укрепило репутацию TCL как лидера на рынке технологий Mini LED и крупногабаритных телевизоров. До IFA компания TCL также получила три престижные награды EISA за исключительное качество домашних кинотеатров и дисплеев за сезон 2024-2025 года. Эти награды отражают приверженность TCL предоставлению превосходных технологий и дизайна, которые повышают качество обслуживания потребителей.

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) является ведущим брендом в сегменте бытовой электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках в различных странах и регионах мира. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и др. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2501184/TCL_Recognized_at_IFA_2024_for_Breakthrough_Innovations_and_Prestigious_Industry_Awards_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2501185/TCL_Recognized_at_IFA_2024_for_Breakthrough_Innovations_and_Prestigious_Industry_Awards_1.jpg