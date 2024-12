TCL inspirará grandeza na CES 2025 com seus mais recentes produtos e inovações

SHENZHEN, China, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics, uma das principais marcas de produtos eletrônicos e uma das duas maiores marcas de TV do mundo, anunciou hoje sua participação na Consumer Electronics Show (CES) 2025, que acontece em janeiro. A TCL participa da CES há 31 anos, período no qual a marca tem sempre apresentado suas mais recentes e inovadoras tecnologias de tela e uma linha completa de produtos domésticos inteligentes para visitantes do mundo inteiro.

TCL CES 2025 KV

Entre os destaques da exposição deste ano, a TCL apresentará suas inovadoras tecnologias e produtos QD-Mini LED, que proporcionam uma experiência visual sem paralelo. As telas inovadoras que a TCL está trazendo para a CES 2025 decididamente vão empolgar não só os profissionais, mas também os entusiastas do entretenimento doméstico. Elas abrangem quase todos os formatos, de monitores profissionais a telas automotivas, telefones celulares, tablets, relógios inteligentes, projetores inteligentes e óculos RayNeo AR. A TCL também apresentará sua premiada tecnologia NXTPAPER e lançará oficialmente seu revolucionário NXTPAPER 4.0 na CES 2025.

Para destacar suas inovações no campo da IA, a TCL está trazendo seus mais recentes avanços de IA em novas categorias de produtos, além de parcerias com marcas de tecnologia mundialmente conhecidas. A TCL também apresentará a integração de seu ecossistema de casa inteligente por meio de soluções inteligentes desenvolvidas para aumentar a eficiência energética e proporcionar uma melhor experiência ao usuário, o que inclui condicionadores de ar, refrigeradores embutidos, máquinas de lavar, fechaduras inteligentes e roteadores móveis.

Antes do Super Bowl LIX, as parcerias da TCL com parceiros mundiais consagrados, incluindo seu papel como parceira oficial de TV da National Football League (NFL) nos Estados Unidos, também serão um dos principais destaques da exposição. Com essas parcerias, a TCL desenvolve tecnologias de ponta para aprimorar as experiências dos espectadores e envolver os fãs em uma série de atividades interativas presenciais e campanhas on-line que visam criar conexões globais e inspirar a grandeza na vida cotidiana.

Para obter mais detalhes, veja abaixo:

Conferência de imprensa TCL CES 2025:

Data e hora: 11:00 - 11:45 AM (PST) , 6 de janeiro de 2025

, 6 de janeiro de 2025 Localização: Mandalay Bay, South Convention Center, Ballroom E (Nível 2)

Estande da TCL na CES 2025:

Data: 7 a 10 de janeiro de 2025

7 a 10 de janeiro de 2025 Local: Las Vegas Convention Center, Central Hall, estande nº 17704

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma marca líder em produtos eletrônicos e líder no setor global de televisores. A TCL agora opera em mais de 160 mercados em todo o mundo. A empresa é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo, abrangendo TVs, áudio, eletrodomésticos, dispositivos móveis, óculos inteligentes, monitores comerciais e muito mais. Visite o site da TCL em https://www.tcl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2585219/TCL_CES_2025_KV.jpg

FONTE TCL