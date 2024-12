TCL will auf der CES 2025 mit seinen neuesten Produkten und Innovationen zu Großem inspirieren

SHENZHEN, China, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ – TCL Electronics, eine führende Marke für Unterhaltungselektronik und eine der beiden weltweit führenden TV-Marken, gab heute ihre Teilnahme an der Consumer Electronics Show (CES) 2025 bekannt, die im Januar stattfindet. TCL nimmt seit 31 Jahren an der CES teil und hat in dieser Zeit den Besuchern aus aller Welt stets seine neuesten innovativen Display-Technologien und eine breite Palette von Smart-Home-Produkten präsentiert.

TCL CES 2025 KV

Als Höhepunkt der diesjährigen Messe wird TCL seine innovativen QD-Mini-LED-Technologien und Produkte vorstellen, die ein unvergleichliches visuelles Erlebnis bieten. Die Display-Innovationen, die TCL auf der CES 2025 vorstellt, werden Profis und Home-Entertainment-Fans gleichermaßen begeistern. Sie decken fast jeden Formfaktor ab, von professionellen Monitoren bis hin zu Displays in Autos, Mobiltelefonen, Tablets, Smartwatches, Smartprojektoren und RayNeo AR-Brillen. TCL wird auf der CES 2025 auch seine preisgekrönte NXTPAPER-Technologie vorstellen und seine revolutionäre NXTPAPER 4.0 offiziell präsentieren.

TCL unterstreicht seine Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und bringt seine neuesten KI-Fortschritte in neue Produktkategorien sowie in Partnerschaften mit weltbekannten Technologiemarken ein. Darüber hinaus wird TCL die Integration seines Smart-Home-Ökosystems mit intelligenten Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Verbesserung des Benutzererlebnisses vorstellen, zu denen Klimaanlagen, Einbaukühlschränke, Waschmaschinen, intelligente Schlösser und mobile Router gehören.

Im Vorfeld des Super Bowl LIX werden auch die Partnerschaften von TCL mit renommierten globalen Partnern, einschließlich der Rolle als offizieller TV-Partner der National Football League (NFL) in den Vereinigten Staaten, ein wichtiges Highlight der Ausstellung sein. Im Rahmen dieser Partnerschaften entwickelt TCL modernste Technologien, um das Zuschauererlebnis zu verbessern und die Fans durch eine Reihe interaktiver Aktivitäten vor Ort und Online-Kampagnen einzubinden, die darauf abzielen, globale Verbindungen zu schaffen und zu Großartigem im täglichen Leben zu inspirieren.

Weitere Einzelheiten finden Sie unten:

TCL CES 2025 Pressekonferenz:

Datum und Uhrzeit: 11:00 - 11:45 Uhr (PST), 6. Januar 2025

11:00 - 11:45 Uhr (PST), 6. Januar 2025 Standort: Mandalay Bay, South Convention Center, Ballsaal E (Ebene 2)

TCL CES 2025 Stand:

Datum: 7. bis 10. Januar 2025

7. bis 10. Januar 2025 Standort: Las Vegas Convention Center, Central Hall, Stand #17704

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist eine führende Unterhaltungselektronikmarke und führend in der weltweiten Fernsehbranche. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten und Smartglasses bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2585156/TCL_CES_2025_KV.jpg