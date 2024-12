TCL inspirera l'excellence au CES 2025 avec ses derniers produits et innovations

SHENZHEN, Chine, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, un chef de file de l'électronique grand public et l'une des deux plus grandes marques de téléviseurs au monde, annonce aujourd'hui sa participation au Consumer Electronics Show (CES) 2025 qui aura lieu en janvier. TCL participe au CES depuis 31 ans, au cours desquels la marque a toujours présenté aux visiteurs du monde entier ses dernières technologies d'affichage innovantes et une gamme complète de produits pour la maison intelligente.

TCL CES 2025 KV

Cette année, TCL dévoilera ses technologies et produits LED QD-Mini qui offrent une expérience visuelle inégalée. Les innovations en matière d'affichage que TCL présentera au CES 2025 ne manqueront pas de susciter l'enthousiasme des professionnels et des amateurs de divertissement à domicile. Ces innovations couvrent presque tous les facteurs de forme, des moniteurs professionnels aux écrans embarqués, en passant par les téléphones portables, les tablettes, les montres intelligentes, les projecteurs intelligents et les lunettes RayNeo AR. TCL présentera également sa technologie NXTPAPER primée et dévoilera officiellement son NXTPAPER 4.0 révolutionnaire au CES 2025.

Soulignant ses innovations dans le domaine de l'IA, TCL apporte ses dernières avancées en matière d'IA dans de nouvelles catégories de produits ainsi que des partenariats avec des marques technologiques de renommée mondiale. En outre, TCL dévoilera l'intégration de son écosystème de maison intelligente avec des solutions conçues pour améliorer l'efficacité énergétique et enrichir l'expérience de l'utilisateur, qui comprend des climatiseurs, des réfrigérateurs intégrés, des machines à laver, des serrures intelligentes et des routeurs mobiles.

À l'approche du Super Bowl LIX, les collaborations de TCL avec des partenaires mondiaux de renom, notamment son rôle de partenaire TV officiel de la National Football League (NFL) aux États-Unis, constitueront également un point fort de l'exposition. Grâce à ces partenariats, TCL développe des technologies de pointe pour améliorer l'expérience des téléspectateurs et engager les fans dans une série d'activités interactives sur site et de campagnes en ligne qui visent à créer des liens mondiaux et à inspirer l'excellence dans la vie de tous les jours.

Pour plus de détails, voir ci-dessous :

Conférence de presse TCL CES 2025 :

Date et heure : 11h00 - 11h45 (PST), 6 janvier 2025

11h00 - 11h45 (PST), 6 janvier 2025 Lieu : Mandalay Bay, South Convention Center, Ballroom E (niveau 2)

TCL CES 2025 Stand :

Date : 7-10 janvier 2025

7-10 janvier 2025 Lieu : Las Vegas Convention Center, Central Hall, stand #17704

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une marque d'électronique grand public de premier plan et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. TCL est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. L'entreprise est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio, les appareils ménagers, les appareils mobiles, les lunettes intelligentes, les écrans commerciaux, etc. Visitez le site web de TCL à l'adresse suivante : https://www.tcl.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585156/TCL_CES_2025_KV.jpg