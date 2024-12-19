TCL實業即將亮相CES 2025「科技春晚」展現科技不凡力量

在屏顯領域，TCL實業不斷突破技術壁壘，實現了從大屏到小屏、從家庭娛樂到移動智能終端再到智慧出行等細分領域的全場景覆蓋，為用戶帶來前所未有的便捷與智能體驗。本屆CES，TCL實業將重點展示最新一代Mini LED大屏顯示技術及全球最大尺寸QD-Mini LED電視，最大程度滿足用戶身臨其境的視覺體驗。與此同時，TCL實業還將推出藝術電視、電競屏、手機、平板、投影儀、雷鳥AR眼鏡、車載顯示等屏顯產品，滿足用戶多樣化使用場景需求。

TCL實業不僅在優勢屏顯領域保持技術領先，更是積極拓展其全品類智能物聯生態，致力於為用戶打造全方位的智慧生活體驗。本屆展會，TCL實業將集中展示一系列智慧家居產品，包括陪伴式AI產品、空調、冰箱、洗衣機、智能門鎖、安防攝像頭、路由器、光伏科技以及汽車智能座艙解決方案等。這些產品不僅體現了TCL實業對技術創新的不懈追求，還承載了自然與人性的和諧理念，讓用戶在日常使用中感受到科技、自然與美學的完美融合。

出海25年，TCL始終堅持「全球化+本土化」戰略，不僅關注全球消費者的需求，更著重與當地市場深度融合。作為北美第一體育賽事NFL的官方合作夥伴，TCL將在發佈會及展會期間邀請NFL傳奇球星現場助陣，與全球粉絲精彩互動。

憑借在產品和技術領域的持續創新和突破，TCL實業贏得了全球消費者的認可。不僅在多個地區取得了顯著的市場地位，還在關鍵市場上展現了強勁的增長勢頭。2024年前三季度，TCL電視全球出貨量共計2,001萬台，出貨量市占率達13.6%，位列全球前二；電視零售量在澳洲、菲律賓、緬甸位居第一，在法國、瑞典、波蘭，排名第二；在北美市場，TCL電視第三季度出貨量同比增長27.5%，前三季度零售量位列美國第二。尤為引人注目的是，TCL Mini LED電視全球出貨量同比增長率為162.8%。此外，TCL作為領先的全球化品牌，連續八年上榜谷歌x凱度BrandZ發佈的《2024年中國全球化品牌50強》。這些實績不僅是TCL品牌實力的有力證明，更是其全球化、中高端、全品類策略落地發展的生動體現。

誠邀您蒞臨美國拉斯維加斯國際會議展覽中心（Central Hall#17704），敢為不凡，共赴未來！

SOURCE TCL